Halil Karaaslan: Ik wil de islam normaliseren in Nederland

Per vandaag heeft het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) een nieuwe voorzitter: de 29-jarige Halil Karaaslan. De moskeekoepel, opgericht in 2004, is eigenlijk een koepel van moskeekoepels. Bij elkaar vertegenwoordigt hij zo'n driehonderd moskeeën. Het CMO ontstond op aandringen van de Nederlandse overheid: men wilde een gesprekspartner die een groot deel van de islamitische gemeenschap vertegenwoordigde.

Voor de islamitische gemeenschap breekt met de benoeming van Karaaslan een nieuwe fase aan. De eerste generatie moskeebestuurders maakt plaats voor de tweede generatie. Karaaslan, in het dagelijks leven docent maatschappijleer, vertelde in een eerder interview met deze krant over de verschillen tussen die generaties. In tegenstelling tot hun ouders hebben jonge moslims niet het gevoel op visite te zijn in Nederland, zei hij. "Dit is mijn land, mijn huis. Ik mag stampen als ik dat wil."

Verandert de toon van het CMO?

"We gaan vaker van ons laten horen. Actiever worden. Daar hoort bij dat we een duurzamere samenwerking willen met de overheid. Ons voorstel is om een professionaliseringstraject op te zetten voor moskeebestuurders: nu nog vaak eerste generatie migranten die de taal niet goed spreken en regels onvoldoende kennen. Zo kunnen we hen de Nederlandse regelgeving uitleggen: over werkvergunningen voor buitenlandse predikers, over de anbi-status, over buitenlandse financiering, enzovoort.

"Ook gaan we ons meer roeren in het debat. Bij Pegida-demonstraties, die op de stoep van moskeeën varkensvlees op barbecues zouden braden, bleven we stil. Gebeurt zoiets nog eens, dan doen we dat anders."