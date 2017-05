Had u het ook even gemist? Er is weer een nieuwe politieke partij opgericht

De timing had beter gekund: precies op het moment van die persconferentie lette de complete parlementaire pers juist op informateur Edith Schippers en haar eindrapport over de kabinetsformatie. Daardoor kreeg u het misschien niet eerder mee, maar afgelopen maandag klonk dus ook het startschot voor de 'Progressief Liberaal Democratische Partij', een partij die alles anders gaat doen. Naar voorbeeld van Macron in Frankrijk en Trudeau in Canada belooft PLDP vernieuwing in het bestel, eerlijkheid en integriteit in de partij, een centrum-links program en veel aandacht voor diversiteit.

Verouderd Dat alles vertelt Lucas Stassen, bestuurslid van de PLDP achteraf door de telefoon. Graag, zegt hij ook, voorziet hij in interviews met voorman Yohan Byrde, die dus maandag voor een praktisch lege zaal zijn partij ten doop hield. Twee A4'tjes met tekst las hij toen voor, gevuld met redenen waarom zijn nieuwe partij bestaansrecht heeft. "De oude politieke partijen zitten vast in hun verouderde houding ten opzichte van elkaar en de samenleving. Terwijl partijen elkaar te vuur en te zwaard bestrijden, worden problemen niet opgelost, maar worden ze juist groter", zei Byrde. Naast hem zaten vier mannen: het bestuur van de partij. Ze kennen elkaar al wat langer. De oude politieke partijen zitten vast in hun verouderde houding ten opzichte van elkaar en de samenleving Yohan Byrde

Drama Want aan de geboorte van de PLDP gaat een drama vooraf zoals alleen in de politiek voorkomt. Zowel partijwoordvoerder Lucas Stassen als hoofdman Byrde stond drie maanden geleden nog op de kandidatenlijst van een andere politieke nieuwkomer: de Vrijzinnige Partij van Norbert Klein. Lucassen was er met plek 14 lijstduwer, Byrde stond op nummer 9. Hij was ook de campagneleider van de Vrijzinnige Partij. Sterker nog: het hele vijfkoppige bestuur van PLDP bestaat uit oud-kandidaten van de Vrijzinnige Partij.

One-issuepartij "De Vrijzinnige Partij heeft geen zetels behaald", verklaart Lucassen. "Dat had verschillende oorzaken, maar een belangrijke oorzaak was dat het te veel een one-issuepartij was. Onder Norbert Klein waren we te veel bezig met alleen het basisinkomen." Ook een nadeel was dat de Vrijzinnige Partij op zichzelf ook al een afsplitsing was. Het Kamerlid Norbert Klein kreeg in 2012 een Kamerzetel op titel van 50Plus. Na een ruzie met het andere 50Plus-Kamerlid van dat moment, Martine Baay, ging hij zelfstandig verder. Afgelopen verkiezingen deed hij een poging als 'Vrijzinnige Partij' opnieuw een zetel te verdienen. Er stemden 2938 mensen op. Stassen: "Daardoor kregen we geen enkele aandacht in de pers. Men zei: Klein heeft die zetel niet op eigen kracht verdiend." Norbert Klein intussen had tot afgelopen maandag geen weet van het vertrek van zijn halve kandidatenlijst. Vanuit zijn huis in Hoevelaken zegt hij: "Net als u vernam ik het in de mail. Ik wist verder van niets. Het enige dat mij bekend was, was dat deze heren niet zijn verschenen op de Algemene Ledenvergadering van de Vrijzinnige Partij op 18 mei."

Uitslag De leden die wel kwamen, evalueerden die dag de tegengevallen verkiezingsuitslag. "Er zijn fouten gemaakt", erkent Klein. Maar de fouten die hij aanwijst zijn weer andere. "We hebben ons te breed geprofileerd. Zo kwam niet goed naar voren dat wij voor een basisinkomen zijn."

