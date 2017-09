Hack via de waterkoker onderschat

Goed getrainde hackers in dienst van een boze natie die via internet sluizen openzetten of chaos creëren door de elektriciteit plat te leggen. Tot nu toe werd vooral met dit slechtst mogelijke scenario rekening gehouden als het aankomt op de digitale gevaren voor een land. Maar daardoor dreigt een ander risico uit het oog verloren te worden, schrijft Europol in het laatste trendrapport over internetcriminaliteit in Europa. Namelijk dat huis-tuin-en-keukenhacks ook behoorlijk wat schade kunnen aanrichten.

Lees verder na de advertentie

De sectoren die tot de zogenoemde kritieke infrastructuur worden gerekend – denk aan water, elektriciteit, transport en gezondheidszorg – krijgen nu al met grote regelmaat met dergelijke aanvallen te maken. Neem de luchtvaartsector. Volgens Europol ondergaat die gemiddeld duizend cyberaanvallen per maand. Lang niet altijd wordt daarbij een spoor van vernieling achtergelaten, maar door de frequentie en de relatieve eenvoud waarmee de aanvallen uit te voeren zijn, moeten organisaties zich er wel beter tegen gaan wapenen dan ze nu doen, aldus de Europese politieorganisatie.

Een 'leger' aan apparaten die samen de grote hoeveelheid verkeer veroorzaken

Ddos-aanval Als voorbeeld van een 'alledaags' gevaar noemt Europol een ddos-aanval. Een grote hoeveelheid verkeer wordt dan in één keer naar een server gestuurd, waardoor die plat komt te liggen en een bedrijf met de gebakken peren zit. Voor die aanvallen worden steeds vaker gewone apparaten gebruikt, schrijft Europol. Dat wil zeggen de waterkoker, thermostaat of beveiligingscamera die tegenwoordig verbonden zijn met internet, en vaak niet goed beveiligd. Een hacker kan zo'n apparaat kapen en inzetten voor zijn zogenoemde botnet: een 'leger' aan apparaten die samen de grote hoeveelheid verkeer veroorzaken. Dat Europol waarschuwt voor dergelijke relatief simpele aanvallen, betekent overigens niet dat het slechtste scenario uitgesloten kan worden, benadrukt de organisatie. En als de belangrijke voorzieningen in een land te maken krijgen met geavanceerde, goed gecoördineerde digitale agressie, dan is dat in de meeste gevallen direct een kwestie van nationale veiligheid. Europese landen hadden het afgelopen jaar last van een aantal van die 'weergaloze aanvallen', schrijft Europol. Zoals WannaCry, de gijzelsoftware die in mei systemen onbereikbaar maakte bij meer dan 300.000 slachtoffers in 150 landen. Daarbij zaten ook bedrijven uit de kritieke infrastructuur: een ziekenhuis in Engeland bijvoorbeeld, en een Spaans telecombedrijf. Hoewel nog steeds niet zeker is wie er achter zat, maakt WannaCry volgens Europol duidelijk dat iedereen in Europa veel meer zijn best moet doen zich digitaal te beschermen.