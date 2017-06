Ze heeft glitters op haar slaap die haar ogen alleen maar meer doen spreken. In haar blik is alleen vreugde te ontdekken. Ik zie haar nog zo in de klas zitten. Ik kon altijd genieten van haar geestdrift. Ik kon genieten van het enthousiasme waarmee ze haar opdrachten maakte. Van de onbevangenheid in haar doen en de omgang met haar klasgenoten. Ze knikt naar me wanneer ze me erop betrapt dat ik naar haar kijk. Ze gebaart me dat ze zo naar me toe komt. Alles wat ik aan haar zie, is echt.

Op momenten houdt hij haar hand vast, op een manier waarop alleen verliefde jongens hun liefde aanraken. Hij buigt zich naar haar hals waarop ze lacht. Het waren vast lieve woorden die hij fluisterde in haar oor. Hij ziet er fantastisch uit in zijn hemd en zijn gescheurde jeans. De glitters op zijn wang betrappen zijn samenzijn met Emy. Hij lacht luidkeels met zijn vrienden maar houdt haar liefkozend in het oog. Hij wil niet controleren waar ze is, hij wil zien dat ze gelukkig is. Ik kijk in zijn ogen en zie dezelfde verliefdheid als toen. Terence had altijd al veel liefde te geven. Een jongen die geeft om zijn klasgenoten en voor iedereen door het vuur gaat.

Op een dag als vandaag is de jeugd op zijn mooist. En alles wat ik vandaag zag is echt Bart Ongering

Acht jaar terug had ik hen in de klas. Al bij de eerste kennismaking zag ik hun blikken elkaar net iets te vaak ontmoeten. Niet heel veel later gaf hij me een briefje en vroeg mij deze aan Emy te geven. Daarop You go to my head in zijn minst slordige handschrift geschreven. Ze keurde zijn woorden goed. Samen komen ze naar me toe. Ik vraag hen hoe het met ze gaat, terwijl ik het antwoord al in hun ogen kan lezen. Hij legt zijn hand op haar buik en zij vertelt dat ze een baby verwachten. Hij beantwoordt haar blik met de mooiste glimlach die hij heeft. Haar blik toont de wereld hun geluk. Een liefde waarin niets bevochten hoeft te zijn. De liefde die ik tussen hen zie, is altijd echt geweest.

De avond valt over de Gaasperplas. Ik pak de hand van mijn verloofde. Ik kijk naar de oranje avondgloed die in het bruin van haar ogen reflecteert. Ik ben verliefd op haar en ik ben verliefd op de jeugd. Voldaan lopen we het terrein van Amsterdam Open Air af. Ik laat de avond aan Emy en Terence en de jeugd. Ik heb van hen genoten zoals ik dat op school doe. Vandaag zag ik de jeugd genieten. Op een dag als vandaag is de jeugd op zijn mooist. En alles wat ik zag vandaag is echt.

