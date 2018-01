Haagse buurtvader heeft rookvrije speelplaatsen binnen en mikt nu op de festivals

Drie jonge meisjes in felgekleurde jassen fietsen rond en een handvol jongens trapt een balletje. Door het druilerige weer is de grote speelplaats op het Oranjeplein in de Haagse Schilderswijk nagenoeg leeg.

Lees verder na de advertentie

Ook al ben je buiten, kleine kinderen roken letterlijk mee Buurtbewoner, docent en vader Mohamed Taheri

Buurtbewoner Mohamed Taheri (36) wijst trots naar het gras en het grind onder de bankjes: ook leeg. Op het plein is vrijwel geen sigarettenpeuk te bekennen. Dat is zijn werk. Het Oranjeplein was vier jaar geleden de eerste rookvrije speelplaats van Nederland. En één was niet genoeg. "Er zijn nu 528 pleintjes en speelplekken in Den Haag waar geen sigaret meer wordt opgestoken."

Taheri heeft 'Het Landelijke Platform Rookvrije Speeltuinen' opgericht en is ook partner van de Alliantie Nederland Rookvrij. "Ik wil nu de festivals gaan aanpakken. Ik merk dat een rookvrije wind over Nederland waait. Daar krijg ik gewoon kippenvel van."

Hij is docent Gezondheidszorg & Welzijn aan het ROC Den Haag. Veel vrije uurtjes spendeert hij met zijn drie jonge kinderen op het Oranjeplein. Hij weet nog heel goed waarom hij juist van dit plein de sigaretten wilde weren.

"Hier speelde ik met mijn zoontje van anderhalf", zegt hij wijzend naar een kleine rood-oranje glijbaan. "Iemand stak een sigaret op en ik zag de rook zo naar hem toe zweven. Ook al ben je buiten, kleine kinderen roken letterlijk mee."

Als ik wil roken, ga ik buiten het hek staan. Ik heb wél een voor­beeld­func­tie Martin van Hijkoop, medewerker beheerdershuis

Waarom zou je dat doen? vroeg hij zich af. "Het is een plek waar kinderen veilig op avontuur moeten gaan. Niet een plek waar ze zich branden aan sigaretten of in verleiding raken."

Hij vond niet meteen medestanders, niet iedereen had vertrouwen dat het hem zou lukken. "Juist daarom zette ik door." Hij sprak de verantwoordelijk wethouder, zocht contact met het Longfonds. "Ik heb altijd geloofd in de kracht van de burger." Bij de speeltuin staat nu een bord: gelieve niet te roken. En nog steeds spreekt Taheri mensen aan als het moet. "Ik heb niks tegen rokers, ik kan het ze ook niet verbieden, maar ik geef wel achtergrondinformatie. Ik leg uit wat roken doet met de gezondheid van kinderen. Dan realiseren ze zich wel dat het gek is om te doen in een speeltuin."

Als de regen losbarst, vluchten de kinderen naar de omliggende huizen. Martin van Hijkoop (52) schuilt in het beheerdershuis. Hij werkt er al eenentwintig jaar en heeft het plein zien opbloeien. "Het was hier echt een getto."

Hoewel hij zelf rookt, is Van Hijkoop voor een rookvrije speelplaats. Hij zegt dat hij nu minder rookt tijdens het werk. "Als ik wil roken, ga ik buiten het hek staan. Ik heb wél een voorbeeldfunctie." Daar is de zesjarige Sariye Arici maar al te blij mee. Ze woont in de buurt van het plein en speelt er vaak. "Roken is slecht!", zegt ze.