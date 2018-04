Haagse burgemeester wil wetgeving om 'ontwrichtende' preken als in de As-Soennah Moskee tegen te gaan

Krikke reageerde zaterdag op een uitzending van Nieuwsuur waarin preken en een lezing vanuit de As Soennah werden vertoond die een vrouwvijandige strekking hebben of de jihad verdedigen. Vrouwenbesnijdenis wordt aanbevolen, op overspel hoort de doodstraf door steniging te volgen en vrouwen mogen het huis niet uit zonder toestemming van de man. Het televisieprogramma bracht samen met NRC Handelsblad aan het licht dat de moskee geld ontvangt van een omstreden organisatie in Koeweit.

Dit is wederom de bevestiging van de noodzaak om financiering uit Golfstaten van moskeeën te stoppen en nu ook echt actie te ondernemen als overheid Sadet Karabulut

Met een wet kunnen rijk en gemeente beter ingrijpen, meent Krikke. Zij gaf niet aan wat er precies in de wet moet komen te staan. Krikke: “Het gaat me niet om de islam, maar om het tegenhouden van ontwrichtende boodschappen die haaks staan op wat wij in Nederland met elkaar nastreven en in wetten hebben vastgelegd. Die willen wij niet in onze wijken en buurten. Maar we hebben nu onvoldoende middelen om ertegen in actie te komen.”

Diverse partijen in de Tweede Kamer willen ook dat het kabinet in beweging komt. De PVV vraagt daarover een debat, na het mei-reces. De ChristenUnie wil ‘onze vrijheid verdedigen tegen de import van onvrijheid vanuit onder andere Golfstaten’. Het CDA bepleit om de As Soennah de status van ‘goed doel’ te ontnemen. “Dit is wederom de bevestiging van de noodzaak om financiering uit Golfstaten van moskeeën te stoppen en nu ook echt actie te ondernemen als overheid”, verklaart Kamerlid Sadet Karabulut van de SP.