Grote schoolkoepels houden vernieuwende kleine school tegen in Amsterdam-Noord

Klein Amsterdam is een school voor leren in de 'tussenruimte' tussen thuis, school en samenleving

De ouders in Amsterdam-Noord zouden ernaar "snakken", maar de oprichting van een school met een vernieuwend onderwijsconcept wordt tegengehouden door grote koepels van schoolbesturen. Driehonderd kinderen van wie de ouders al belangstelling hadden laten blijken voor de school, moeten in ieder geval nog een jaar wachten voor zij naar Klein Amsterdam kunnen, een school voor leren in de 'tussenruimte' tussen thuis, school en samenleving.

Na de zomervakantie staan de oprichters van Klein Amsterdam namelijk niet in het klaslokaal in Noord, maar bij de rechter in Den Haag, die een oordeel moet vellen over de tegenwerking tegen het plan. "Het is een concurrentiestrijd van scholenkoepels, die zelf niet in staat zijn gebleken de moderne scholen op te richten die ouders willen", zegt oprichtster Judith Fischer.

Drie grote Amsterdamse onderwijskoepels (ASKO, Innoord en AMOS) vinden dat Klein Amsterdam helemaal geen financiering van het ministerie van onderwijs had mogen krijgen. De reden: ze hebben niet de juiste naam ingevuld op het aanvraagformulier. Ook zou er in Noord helemaal geen ruimte zijn voor een nieuwe school. "Formalistische argumenten", vindt de woordvoerder van de verantwoordelijke Amsterdamse wethouder Simone Kukenheim. "Bovendien is het niet waar dat er te weinig kinderen zijn in Amsterdam-Noord: in bepaalde delen ontstond door nieuwbouw juist een groeigebied waar we nieuwe scholen nodig hebben."

Teleurstelling De teleurstelling is groot. De school kan nu op zijn vroegst na de zomervakantie in 2018 beginnen. "We krabben ons wel eens achter de oren of we ons achteraf gezien toch niet hadden moeten aansluiten bij een schoolbestuur", zegt Fischer. Samen met een paar anderen deed zij mee aan de wedstrijd die wethouder Kukenheim twee jaar geleden uitschreef voor vernieuwende scholen in de stad. Er kwamen maar liefst 124 reacties binnen. De eisen waren streng, de jurering zwaar. Het ministerie keek vanuit Den Haag met grote belangstelling toe tot welke vernieuwing de Amsterdamse onderwijsmensen in staat waren. We krabben ons wel eens achter de oren of we ons achteraf gezien toch niet hadden moeten aansluiten bij een schoolbestuur Klein Amsterdam-oprichtster Judith Fischer Uiteindelijk wonnen vier scholen de wedstrijd: de Alan Turingschool, geïnspireerd op het leven van codekraker Alan Turing; Kiem, een jongensschool; Laterna magica, een school voor kinderen van 0 tot 18 jaar; en Klein Amsterdam. Die school blinkt volgens de jury uit in zowel kunst en cultuur als vorming en burgerschap. De wethouder beloofde dat de scholen er gaan komen. Maar de praktijk blijkt weerbarstig. Klein Amsterdam sloot zich als enige van de winnaars niet aan bij een van de Amsterdamse schoolbesturen. Als eenpitter dachten de oprichters meer regie te kunnen houden over het onderwijsconcept. Fischer: "Zo'n rechtszaak als wij nu aanspannen hadden de Amsterdamse schoolbesturen elkaar niet aangedaan. Die maken onderlinge afspraken in achterkamertjes, gehuld in sigarenrook. Als eenpitter kun je daar bijna niet tegenop."

'Misplaatst Calimerogevoel' De koepels doen de klacht van Klein Amsterdam in een ingezonden stuk in Het Parool af als 'misplaatst Calimerogevoel'. Zij vinden dat de scholenkoepels de winnaars van de wedstrijd juist de helpende hand hebben toegestoken. Laterna Magica was al onderdeel van Staij, een als vernieuwingsgezind bekend staande club. De school opent na de zomer in 2018 de deuren. Voor de Alan Turingschool was het een gok, de school wilde het liefst zelfstandig blijven. Uit pragmatische overwegingen ging de school toch op in ASKO, en zo werd Alan Turing de eerste school die meteen in 2016 al van start kon. Kiem gaat niet zelfstandig verder, maar brengt het idee van de jongensschool onder bij bestaande middelbare scholen. De Amsterdamse schoolbesturen maken onderlinge afspraken in ach­ter­ka­mer­tjes, gehuld in sigarenrook Oprichtster Judith Fischer "Als je alleen de schoolbesturen aan de tekentafel had gezet, waren al die mooie schoolideeën er nooit geweest", zegt Menno van de Koppel van onderwijsconsumentenorganisatie OCO. De rechtszaak van de drie schoolbesturen tegen Klein Amsterdam komt volgens hem erg onsympathiek over. "Het wekt de indruk dat schoolbesturen vooral bezig zijn hun eigen belangen veilig te stellen, terwijl ze natuurlijk vooral de kwaliteit van het onderwijs in heel Amsterdam moeten bewaken." De wethouder benadrukt dat Klein Amsterdam er hoe dan ook gaat komen. De gemeente zal eerst een tijdelijk gebouw voor de school zoeken. Uiteindelijk moet er dan nieuwbouw komen. "Het gebouw is voor ons onderwijs, dat zich juist veel buiten afspeelt, heel belangrijk", zegt Fischer. De scholenkoepels zien de bui al hangen: zij waarschuwen de gemeente al dat de troetelkindjes van de scholenwedstrijd niet voorgetrokken mogen worden boven de bestaande scholen.

