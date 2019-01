Grote onderwijsstaking op 15 maart

In een interview in de Volkskrant laat Liesbeth Verheggen, voorzitter van de Algemene Onderwijsbond (Aob) weten dat de eerste inzet voor dit jaar een investering is van bijna drie miljoen euro. Dat geld moet worden gebruikt voor hogere salarissen en verlaging van de werkdruk. In de jaren erna moet er dan meer geld bij.

Volgens Verheggen is de actiebereidheid groot. Naast het basis- en voortgezet onderwijs, sluiten ook het mbo, hbo en de universiteiten zich aan bij de acties. De staking wordt daarnaast gesteund door alle actiegroepen van de verschillende sectoren, zoals PO in Actie en WO in Actie. Alleen vakbond CNV Onderwijs doet niet mee. Voorzitter Loek Schueler laat in de Volkskrant weten dat hij het geen goed moment vindt voor een staking. “Ik zie niet in waarom we ouders, studenten en leerlingen daar nu mee zouden belasten.”

De aangekondigde staking volgt op meerdere jaren van acties tegen lage salarissen en hoge werkdruk in het onderwijs, zowel in het primair- en voortgezet onderwijs en op hogescholen en universiteiten.

