Grote Amsterdamse scholen slagen er niet in om nieuwkomer te weren

De zaak was aangespannen door vier stichtingen van scholen in Amsterdam. Die vonden dat de Stichting Leren in de Tussenruimte, die Klein Amsterdam wil oprichten, helemaal geen geld zou mogen krijgen van het ministerie van Onderwijs. De naam op het aanvraagformulier zou niet correct zijn, het gebied met kinderen die voor de school zouden kunnen kiezen te groot ingeschat en de rekensom die bepaalt of de school in potentie genoeg leerlingen zou kunnen trekken niet correct gemaakt. Ook zou niet duidelijk zijn waar de school straks komt te staan. De aanduiding ‘Amsterdam-Noord’ achtten de vier stichtingen niet overtuigend.

Dit laat zien dat on­der­wijs­ver­nieu­wing niet vanzelf komt Judith Fischer

Met alle vier die bezwaren gaat de Raad van State niet mee. De gemeente mocht de school opnemen in de plannen voor het onderwijs in de stad Amsterdam en de staatssecretaris van Onderwijs mocht er geld voor toezeggen.

Judith Fischer, oprichter van Klein Amsterdam, is blij met dit “definitieve groene licht”, al heeft de weerstand van de vier scholenstichtingen haar een jaar vertraging opgeleverd. Ook onderwijswethouder Simone Kukenheim vindt de uitspraak van de Raad van State mooi nieuws. “We willen dat er in Amsterdam volop keuze is voor ouders. Er is behoefte aan vernieuwend onderwijs”, aldus haar woordvoerder.

Klein Amsterdam was een van de vier winnaars van de scholenwedstrijd die Kukenheim in 2015 uitschreef voor vernieuwend onderwijs. De overige drie winnaars hebben hun plannen gerealiseerd onder de vleugels van een al bestaand stichtingsbestuur. “Deze periode heeft wat mij betreft laten zien dat onderwijsvernieuwing niet vanzelf komt”, zegt Fischer. “Het is voor nieuwelingen moeilijk toe te treden tot het bestel.”

Zoals het er nu naar uitziet, kan Klein Amsterdam na de zomervakantie van 2018 de deuren openen in Amsterdam-Noord.

