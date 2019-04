Grootste toename van verkeersdoden in dertig jaar

In het hele land zijn in 2018 in totaal 678 mensen omgekomen in het verkeer, 65 mensen meer dan in 2017. Dat maakt het Centraal Bureau voor de Statistiek vandaag bekend. Zo’n snelle stijging is de afgelopen dertig jaar niet meer voorgekomen. Voor 2015 nam het aantal verkeersdoden jarenlang juist gestaag af, maar de afgelopen vier jaar neemt dit cijfer weer toe.

De meeste verkeersdoden zijn inzittenden van auto’s en fietsers. Naar leeftijd uitgesplitst blijkt dat bij auto-ongevallen vooral jongere slachtoffers vallen onder de vijftig jaar, terwijl de fiets een groter risico vormt voor 50-plussers. Van alle 228 fietsdoden was twee derde tussen de 50 en 85 jaar. Ook het aantal doden onder gebruikers van scootmobielen is na een daling in 2017 nu weer toegenomen tot het niveau van de jaren daarvoor.

Minister van infrastructuur Cora van Nieuwenhuizen noemt de jongste cijfers ‘slecht nieuws, dat helaas niet onverwacht komt’ en waarachter ‘groot menselijk leed schuilgaat’. “De analyse van de oorzaken van deze stijging komt in het najaar, maar we zien dat het steeds drukker wordt op onze wegen en fietspaden”, stelt de minister, die eind vorig jaar een nieuw Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 presenteerde, met tientallen maatregelen. “Deze cijfers maken eens te meer duidelijk: we moeten echt extra stappen zetten met elkaar.”

Al jaren hebben de achtereenvolgende verkeersministers geprobeerd iets te doen aan het aantal verkeersdoden. Tot 2014 was dat beleid vrij succesvol en nam het aantal in de loop van de jaren steeds verder af. Vielen er in het recordjaar 1972 nog 3264 doden in het verkeer, in 2014 waren dat er 570.

Noord-Brabant Vier jaar later zijn er dus weer 678 doden in het verkeer te betreuren. Een opvallende negatieve uitschieter is de provincie Noord-Brabant. Daar steeg het aantal verkeersdoden in een jaar tijd met ruim 50 procent, van 98 in 2017 tot 150 vorig jaar. Het aantal doden dat bij ongelukken met auto’s viel verdubbelde bijna van 31 naar 58. We zagen het eind 2018 al aankomen, omdat we veel meldingen kregen van ongelukken waarbij meerdere mensen waren betrokken Christophe van der Maat Noord-Brabant voerde vaker de ranglijst aan, eenvoudigweg omdat de provincie het meest uitgebreide wegennetwerk heeft in Nederland. “Maar zelfs als je daarvoor corrigeert dan staat Noord-Brabant nu nog altijd op de tweede plek, na Drenthe”, licht CBS-onderzoeker Maarten Bloem toe. Gedeputeerde mobiliteit in Noord-Brabant, Christophe van der Maat, is geschrokken. “Als gedeputeerde baal ik enorm van deze cijfers. We zagen het eind 2018 al aankomen, omdat we veel meldingen kregen van ongelukken waarbij meerdere mensen waren betrokken.” Gif verkeersdoden © Fadi Nadrous “Veel ongelukken liggen niet aan de infrastructuur, in zo’n 90 procent van de gevallen worden ze veroorzaakt door menselijk gedrag. Bijvoorbeeld die ene seconde dat je achter het stuur een sms’je leest en dat er voor je iemand remt”, zegt Van der Maat. “Op het gebied van verkeersgedrag doen we al heel veel, zoals campagnes, acties op scholen en een samenwerking met verzekeraars om het gedrag van jongeren te veranderen. Maar dit is echt een call to action om te kijken wat we meer kunnen doen.” Ook woordvoerder Rob Stomphorst van Veilig Verkeer Nederland wijst op de noodzaak van gedragsverandering. “Mensen wijzen voor oplossingen vaak naar de overheid, maar ze zouden het meer bij zichzelf moeten zoeken.”

