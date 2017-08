Groningse ouderen blij met eigen zorgverlener aan huis

Allemaal prima, dat thuis wonen, maar de spoedpost van veel ziekenhuizen loopt nogal eens vol met ouderen, die je toch liever eerder in het vizier had gekregen.

Lees verder na de advertentie

In Groningen loopt al een paar jaar het initiatief 'SamenOud', waarin een speciaal ouderenteam 75-plussers volgt. Die krijgen allerlei adviezen om zo lang mogelijk gezond te kunnen blijven. Als ze al flinke gezondheidsklachten hebben, krijgen ze een zorgverlener toegewezen die elke twee weken langskomt en het hele dagelijks leven doorneemt. Van medicijngebruik - 'acht verschillende pillen per dag is toch wel wat veel' - tot de vraag of de partner de zorg nog wel aan kan.

Hou opa of oma in de gaten, zo zou je het devies van het ouderenteam kunnen omschrijven. In het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde beschrijft een groep artsen en onderzoekers van het Groningse UMC de voordelen die deze aanpak oplevert ten opzichte van de gebruikelijke ouderenzorg. In dat laatste geval komen huisarts of wijkverpleegkundige vooral in actie als er al problemen zijn ontstaan.

Die SamenOud-aanpak blijkt best goed te werken: de betrokken ouderen zijn over het algemeen tevredener over de zorg dan anderen. Maar het effect blijft beperkt. De kwetsbare oudere die elke twee weken bezoek krijgt, is het meest tevreden. Maar de 75-plusser die relatief gezond is - 'robuust' noemen de onderzoekers dat - die maakt het weinig uit. Een gezonde oudere houdt zichzelf in de gaten.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.