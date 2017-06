Groningse maaltijdenrel bereikt kookpunt

De ruzie rondom avondmaaltijden in serviceflat de Vondelflat in Groningen loopt hoog op. Nadat de directie van de flat 'muitende' ouderen - die zelf een cateraar inschakelen omdat ze het eten dat hun wordt voorgeschoteld niet lekker vinden - voor de rechter sleepte, zegt personeel nu met de dood te worden bedreigd. Dat meldt RTV Noord. Vanuit het hele land komen de haatberichten, zeggen medewerkers, die nu in gesprek gaan met de wijkagent.

De Vondelflat heeft een contract met maaltijdverstrekker Zinn, maar niet alle ouderen zijn tevreden met de maaltijden. Achttien van hen schakelden een andere cateraar in. Gisteren werd bekend dat de Vondelflat twee van hen een dwangsom oplegt van 500 euro per maaltijd die ze van de cateraar afnemen.

Volgens de directie is huur en service gekoppeld in de Vondelflat - en daar horen nu eenmaal de maaltijden van Zinn bij. De onvrede kwam in april naar buiten. Ouderenbond Anbo liet 160 pizza's in de Vondelflat bezorgen om de bewoners een hart onder de riem te steken - tot hun grote vreugde. "Ik heb in tijden niet zulk lekker eten geroken", verzuchtte een dame van 92, vertelt woordvoerder Liane den Haan. "Ze zei: 'Ik bewaar 'm, dan neem ik elke dag een partje."

We zijn zelf wezen kijken, en het eten is echt heel vies Liane den Haan van ouderenbond Anbo

Onveilig Den Haan heeft er geen goed woord voor over dat de bewoners gedwongen worden maaltijden te eten die hen niet smaken. Als je zulke regels oplegt, zegt ze, mag je verwachten dat het eten ook goed is. "Dat is niet zo. We zijn zelf wezen kijken, het eten is echt heel vies. Bovendien is er geen enkele inspanning vanuit de organisatie geweest om te verbeteren." Dat zo'n kwestie zo hard gespeeld wordt is volgens haar uniek. Volgens Den Haan voelen de ouderen zich onveilig en durven ze niet te praten met de Anbo, de woonbond en de media. Ze zitten in een afhankelijkheidsrelatie - ze hebben zorg nódig. "Toen we er waren zei een dame 'er is hier niks aan de hand hoor'. Later belde ze op: 'Ik durf bijna niet te zeggen wat er echt aan de hand is', en toen vertelde ze. Ook in de Tweede Kamer is de ruzie om de maaltijden doorgedrongen. Staatssecretaris Martin van Rijn (volksgezondheid) vindt het 'veel te ver gaan' dat de bewoners voor de rechter worden gedaagd omdat ze zelf maaltijden bestellen. Hij heeft inmiddels contact gehad met de betrokkenen. Die moeten gewoon weer met elkaar om de tafel, vindt Van Rijn. "En laten we daarbij het hoofd koel houden." Een Kamermeerderheid vindt het belachelijk en vraagt de staatssecretaris gauw naar Groningen te gaan om de ruzie te beslechten. De Groningse wethouder Ton Schroor gaat de komende tijd bemiddelen in het conflict.

