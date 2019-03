Groningse kinderen praten niet over hun angst voor aardbevingen

Kinderen in het Groningse aardbevingsgebied zijn angstig en voelen zich thuis niet veilig. Een onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) maakt voor het eerst duidelijk hoe kinderen het ervaren op te groeien in een deel van Nederland waar de aarde weleens schudt.

Lees verder na de advertentie

Het rapport ‘Een veilig huis, een veilig thuis’, dat donderdag verschijnt, zoomt in op de mentale gevolgen van de aardbevingen voor kinderen en jongeren. Zo zijn ze bang dat de scheuren in de woonkamermuren groter worden. Ook vrezen ze het moment dat de aarde weer zal beven en zijn bang dat hun huis zal instorten. Er rijst een beeld op van kinderen die geconfronteerd worden met de fysieke ervaring van een aardbeving en zich zorgen maken om hun veiligheid. ‘Ik wil gewoon dat er geen aardbevingen meer zijn. Dat ons huis veilig is en dat het niet kan instorten enzo’, zegt een 10-jarige in het rapport.

Het is goed om informatie met je kinderen te delen, om te voorkomen dat ze denken dat hun huis kan instorten, ­terwijl dit misschien niet zo is Elianne Zijlstra, universitair docent pedagogiek

Flarden van informatie Onderzoeker Elianne Zijlstra, universitair docent pedagogiek, ondervroeg met haar team 49 Groningse kinderen die in het aardbevingsgebied leven. Kinderen die wel in het aardbevingsgebied wonen maar daar weinig van merken, bijvoorbeeld omdat er maar één scheur in het huis zit, zijn minder bang, ontdekten de onderzoekers. Die kinderen ervaren het als gewoon om te leven met het risico van aardbevingen. Volgens Zijlstra hebben kinderen meer last van de aardbevingen dan hun ouders denken. Hun angst voor bijvoorbeeld het instorten van hun huis of school delen ze niet zo snel met volwassenen. “En als ze flarden van informatie van hun ouders meekrijgen, dan gaan die een eigen leven leiden”, zegt Zijlstra. “Ik snap dat ouders hun kinderen bewust afschermen van de informatie; je moet ze ook zeker niet te veel belasten. Maar kinderen hebben meer door dan volwassen denken. Het is dus goed om wel informatie met je kinderen te delen, om te voorkomen dat ze denken dat hun huis ’s nachts kan instorten, ­terwijl dit misschien helemaal niet zo is.” Kinderen zijn vaak boos over de trage schadeafhandeling. Ze begrijpen niet waarom de procedures zo lang duren en er in de tussentijd niets gebeurt. Waarom zijn er zoveel mensen die zich ermee bemoeien, maar wordt er niets opgelost? Zijlstra: “Kinderen verliezen daardoor het vertrouwen in de overheid en worden sceptisch.”

Veilig opgroeien In het rapport doen de Groningse kinderen ook aanbevelingen. Zo willen ze dat de gaswinning per direct wordt stopgezet en niet pas over tien jaar, als zij volwassen zijn. Ook willen ze dat bij de schadeafhandeling de mensen centraal staan en dat procedures snel en duidelijk verlopen. Zijlstra: “De aanbevelingen van kinderen bevestigen alleen maar dat er actie nodig is. Ze willen veilig opgroeien. In een veilig huis, waarvan ze niet het gevoel hebben dat het op instorten staat. Dat is een van de basisbehoeftes van kinderen.” Opvallend genoeg weten kinderen vaak veel van de technische ­aspecten van de aardbevingen. Die kennis pikken ze op uit de media. Tijdens de interviews vertelden kinderen precies aan de onderzoekers hoe je een aardbevingsbestendig huis moet bouwen, maar over hun emoties praten ze minder. “Dat moet veranderen”, vindt Zijlstra. “Kinderen moeten aandacht krijgen. Hun gevoelens moeten erkend worden, zodat ze hun emoties ook makkelijker kunnen delen.”

Lees ook: