Groningers praten weer mee over aardbevingsschade

Beide groepen waren boos over nieuwe plannen om de schade aan te pakken. Die zouden nadeliger zijn dan een schadeprotocol dat eerder al was opgesteld. In de nieuwe plannen zagen ze de hand van de Nam, het bedrijf dat gas wint in Groningen.

De twee belangengroepen zeggen dat er nu een nieuwe basis is, mede doordat is afgesproken dat de overheid schades zal vergoeden. Hierdoor hebben mensen niet meer met de Nam te maken. Ook zijn er nu betere juridische mogelijkheden om een schadevergoeding te krijgen.

Dit is een belangrijke stap om tot een nieuwe scha­de­af­han­de­ling te komen

Bovendien kunnen mensen met beschadigde huizen de hulp van een onafhankelijk expert inroepen bij de schadeafhandeling.

Veel onduidelijk Wel wijst de Groninger Bodembeweging erop dat er nog veel zaken moeten worden geregeld. Zo is nu nog niet vastgelegd wat er wordt bedoeld met een 'ruimhartige en menselijke benadering' bij afhandeling van schade Het ministerie is blij dat de belangengroepen weer aan tafel zitten. "Dit is een belangrijke stap om tot een nieuwe schadeafhandeling te komen", laat een woordvoerder weten. "Zoals de minister al heeft aangegeven moet er één loket komen onder publieke regie waar de Groningers terecht kunnen." "Deze en mogelijk komende week zal hard worden doorgewerkt om alle technische en juridische details goed uit te werken zodat we op korte termijn een gezamenlijk en breed gedragen schadeprotocol kunnen vaststellen en snel kunnen beginnen met de schadeafwikkeling en zo recht doen aan de Groningers."