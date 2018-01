Groningers blijven nog vriendelijk tegen Wiebes: 'Maar niet te lang'

Wiebes bezocht Zeerijp om onder meer met de burgemeester van de gemeente Loppersum en met bewoners te spreken. Bij het dorpshuis werd hij opgewacht door enkele tientallen dorpelingen - en een macht aan pers. De sfeer is wat gelaten, de verwachtingen zijn niet hooggespannen. "Er moet iets gebeuren, ja", zegt Martin Datema, met naast zich zijn spandoek met de tekst 'Maak geen grotere ramp, doe het beter dan Kamp'. "Maar ik snap ook wel dat Wiebes niet in z'n eentje de beslissingen neemt."

En ja, de minister is nog maar net begonnen. Datema wil hem wel en kans geven. "Dus we houden het nu vriendelijk. Maar niet al te lang meer. Want de gort ís een keer gaar."

Nee, dit ene bezoek zal niet beslissend zijn, weet ik Ingrid Verbeek. "Ik hoop dat de minister meekrijgt dat de mensen hier aan het eind van hun Latijn zijn. Er heerst echt angst - en dat was tot nu toe niet zo. En mensen zijn kwaad."

Deltaplan voor Groningen

Wanneer voor haar het bezoek geslaagd is? "Als Wiebes na afloop het signaal geeft dat er vanaf morgen substantieel minder gas gewonnen zal worden", zegt Verbeek. "En als tweede stap: een deltaplan voor Groningen. Daarover moeten de Groningers zelf iets te zeggen hebben. Want dat kan gevoel hebben we nu niet. Groningen is niet meer van ons."

Zo ver komt het niet. "Vóór al het andere", zegt Wiebes op het erf van boer Huizing, "moet nu de schadeafhandeling vlot getrokken worden." Over het schadeprotocol dat daarvoor nodig is, wordt al tijden gesteggeld, tot nu toe vergeefs. "Dat kan niet. Dat mensen schade hebben en dan ook nog eens eindeloos moeten wachten op de afhandeling, dat kunnen we als land niet maken." Wiebes wil dat protocol binnen een paar weken geregeld hebben.

En de gaskraan verder dicht? Ja, ook dat, en niet pas in de verre toekomst. "Ik wil nu alle scenario's op tafel om te kijken hoe dat kan. Maar het is erg ingewikkeld."

Lees ook de analyse van chef politiek Bart Zuidervaart over Wiebes' positie in het gasdossier. 'Eric Wiebes is geen man die problemen uit de weg gaat. Integendeel. Als wethouder in Amsterdam was hij belast met de chronisch hoofdpijn veroorzakende Noord-Zuidlijn. Als staatssecretaris in het vorige kabinet moest hij het monster dat Belastingdienst heet beteugelen. En nu is Wiebes de minister die de Groningers in het aardbevingsgebied gerust dient te stellen. Een maand geleden verzuchtte hij tijdens een Kamerdebat over de gaswinning, met gevoel voor zelfspot: “Je zult er verantwoordelijk voor zijn…”'