Groningen ontgroent voortaan in nieuwe stijl

Groningen wordt de eerste ontgroeningsvrije studentenstad van Nederland, beloofde collegevoorzitter Sibrand Poppema van de Rijksuniversiteit Groningen (RuG) in september vorig jaar. Na een mishandeling bij studentenvereniging Vindicat was wat hem betreft de maat vol.

In een nieuwe gedragscode staat onder meer dat incidenten onmiddellijk gemeld moeten worden

De kennismakingstijd van studentenverenigingen is omgeven met mysterie, daarin zit een deel van de aantrekkingskracht van het ritueel. Toch wordt af en toe een tipje van de sluier opgelicht. Vorig jaar doken foto's op van ontgroeningen bij de twee grootste Groningse studentenverenigingen. Daarop zijn onder meer studenten te zien die met een stok in hun mond tegen een muur staan of met hun hoofd op een tafel worden geduwd.

Verenigingen zijn 'goed op weg' Die vernederingen moeten afgelopen zijn, bedoelde Poppema toen hij zei dat de ontgroeningen verleden tijd zouden worden. Een jaar later zijn de verenigingen 'goed op weg', volgens de adviescommissie introductietijden (aci), die sinds 1998 Groningse studentenverenigingen adviseert over de kennismakingstijd. Er is een nieuwe gedragscode, die door alle grote verenigingen is ondertekend. Daarin staat onder meer dat aspirant-leden geen geheimhoudingsplicht mag worden opgelegd en dat incidenten onmiddellijk gemeld moeten worden aan de aci. Dat laatste moest vorig jaar ook al en dat is toen ook gebeurd. Vindicat heeft binnen een week melding gemaakt van het incident tijdens de ontgroening in augustus en daarover is, getuige het jaarverslag van de aci, gesproken met Vindicat en de colleges van bestuur van de RuG en de Hanzehogeschool. In eerste instantie zou dat intern worden afgedaan. Aangiftes van het slachtoffer en van de senaat van Vindicat volgden pas in oktober. Dat was nadat het Openbaar Ministerie na grootschalige media-aandacht zelf had besloten onderzoek in te stellen. De stu­den­ten­ver­e­ni­gin­gen beloofden vorig jaar beterschap. Of dat gaat lukken, zal nog blijken.

Accreditatie: Voldoende, mits Vindicat is, vooralsnog als enige, de afgelopen maanden onderworpen aan een 'accreditatie'. Die heeft de vereniging gehaald met een eindoordeel 'voldoende, mits'. Dat betekent dat Vindicat in ieder geval nog een jaar geld krijgt van de universiteit en mag meedraaien in de academische gemeenschap. Om die periode te verlengen moet de vereniging over een jaar een gedragscode en een betere incidentenregistratie hebben opgesteld. Ook moet de helft van de begeleiders tijdens het introductiekamp nuchter zijn. Ook nu al moeten volgens het veiligheidsplan van de aci minstens vier begeleiders tijdens de kennismakingstijd nuchter zijn. Daarin staat ook dat seksuele handelingen en opmerkingen verboden zijn, net als elke vorm van fysiek en psychisch geweld. Het heeft allemaal niet voorkomen dat vorig jaar een ouderejaars op het hoofd is gaan staan van een 'feut' met wie hij een paar dagen eerder ruzie had gehad. Volgens Vindicat is de eerstejaars wel lid gebleven en gewoon aan zijn studie begonnen. De studentenverenigingen beloofden vorig jaar beterschap. Ook zij zeggen dat de verenigingscultuur moet veranderen. Of dat gaat lukken, zal nog blijken. We kunnen aan alle eerstejaars beloven dat we dit jaar een nog veiligere vereniging zijn Stijn Derksen, rector Vindicat atque Polit

Ontgroenen duidt op vernedering, daar is geen sprake van Stijn Derksen, rector Vindicat atque Polit Was nog geen rector ten tijde van het ontgroeningsincident in augustus, wel toen dat in de media kwam. "We kunnen aan alle eerstejaars beloven dat we dit jaar een nog veiligere vereniging zijn. We zijn ons meer bewust van de risico's van de introductietijd en de omgang met die risico's. We hebben een interne gedragscode opgesteld, waarin staat wat wel en niet gangbare omgangsvormen zijn. Ik wil niet weer in een semantische discussie belanden, maar ontgroenen doen we al heel lang niet meer. Ontgroening duidt op vernedering. Daar is geen sprake van. De kennismakingstijd is wel intensief natuurlijk. We moeten tweehonderd jaar aan geschiedenis en tradities in twaalf dagen overbrengen. Wij denken dat er een bepaalde waarde zit in de mystiek daar omheen. Het delen van geheimen is een bindende factor." De vraag is nu wat dat allemaal waard is. Dat moeten we gaan zien. Ik ben daar wat sceptisch over. Bart Beijer, lid Universiteitsraad

Er is geen sprake van incidenten maar van regelmaat Bart Beijer, lid personeelsfractie Universiteitsraad RuG Hamerde vorig jaar bij het college van bestuur op maatregelen om de ontgroeningen te stoppen. "De regels zijn aangescherpt en ik begrijp dat er formeel geen geheimhoudingscontracten meer zijn. De vraag is nu wat dat allemaal waard is. Dat moeten we gaan zien. Ik ben daar wat sceptisch over. Het is moeilijk te controleren of er echt iets verandert. We hebben geen mystery guests die langs gaan, er moet nog steeds iemand uit de school klappen voor wij ergens van horen. Ik denk wel dat het nu lastiger is dan vroeger om dingen geheim te houden. Incidenten kunnen zich altijd voordoen, maar ik zeg nu juist dat er geen sprake is van incidenten. Met enige regelmaat horen we verhalen over geweld en vernedering, dus het zal met regelmaat gebeuren. Het is lastig zo'n cultuur om te buigen."

