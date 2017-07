Grof grappende trollen op de Mexicaanse radio

Wie iemand te grazen wil nemen, belt het team van presentator José António Zambrano

Lees verder na de advertentie

Panda Show kan het beste worden omschreven als een extreme variant van het Nederlandse 'Bananasplit', maar dan op de radio. Waar de grappen van wijlen Ralph Inbar onschuldig waren en er hartelijk werd gelachen als de verborgen camera eenmaal was ontdekt, is Panda Show vaak ronduit wreed. Bovendien is het programma live, waardoor het doelwit geen keuze heeft: de 'grap' wordt hoe dan ook uitgezonden.

Wie iemand te grazen wil nemen, belt het team van presentator José António Zambrano. Die zet het telefoontje door naar het slachtoffer, waarna het drama zich ontvouwt. Zo was er enkele dagen geleden de vrouw die haar vriend ervan probeerde te overtuigen dat ze vreemd was gegaan met en zwanger was van een andere man; ze was boos vanwege een ruzie die het koppel eerder die dag had gehad.

Het slachtoffer kon het eerst niet geloven, begon na enkele minuten te stamelen en tenslotte onbedaarlijk te huilen. Zambrano deed er nog een schepje bovenop. "Had je het niet door dan?", beet hij hem pestend toe. Na een martelgang van een kwartier was de 'grap' voorbij en zette Panda Show een geluidseffect van bulderend lachen op. Het doelwit zal er minder van genoten hebben.

Andere klassiekers hebben op YouTube titels als 'Sorry, oom, maar ik heb het met mijn nichtje gedaan' en 'Violeta vecht met een andere trut'.

Cultura troll Panda Show is zeker niet het enige in zijn soort. De afgelopen jaren verschijnen steeds meer extreme pestprogramma's op ether, beeldbuis en internet in Mexico. Cultura troll noemen critici het, verwijzend naar de gangbare term voor pesten op het web, een fenomeen dat wordt vermengd met een extreme vorm van de typisch Mexicaanse zwarte, soms wat grove humor. Zo was er tot vorig jaar het programma 'Master Troll' op het kanaal Telehit, waarin drie kompanen de straten van Mexico-Stad afstropen om bij nietsvermoedende automobilisten een emmer water door het raam te gooien of om rokjes en broeken van voorbijgangers omlaag te trekken. Hoewel zulke programma's veel fans hebben, zijn er ook veel Mexicanen die er minder van gecharmeerd zijn. Vooral feministen in de hoofdstad verzetten zich tegen het vaak misogyne karakter en taalgebruik van de pestprogramma's, waarvan de presentatoren zonder uitzondering allemaal mannen zijn. 'Master Troll' werd vanwege de kritiek van de buis gehaald, maar Panda Show is nog gewoon dagelijks te horen. Vooral feministen in de hoofdstad verzetten zich tegen het vaak misogyne karakter en taalgebruik van de pest­pro­gram­ma's Toch wordt een pestende radioman ook weleens geprezen. Zo gebeurde het enkele jaren geleden dat presentator Axel Zamudio van het, overigens onschuldiger, humoristische programma 'El Dexayuno' op de radio van Ensenada in deelstaat Baja California gebeld werd door een afperser. De crimineel had, zoals vaak gebeurt in Mexico, een willekeurig nummer gedraaid, deed alsof hij de dochter van zijn slachtoffer had ontvoerd en blafte Zamudio toe dat hij 50.000 pesos (2500 euro) losgeld wilde. De presentator zette een karikaturale vrouwenstem op en speelde het spelletje een minuut of drie mee, tot de afperser doorhad dat hij per ongeluk op de radio was beland. "Hou je geld maar", zei hij verbouwereerd, waarna hij ophing, gevolgd door secondenlang gegniffel van Zamudio.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.