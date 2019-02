GroenLinks: Biedt misbruikte kinderen hulp, los van de ouders die hen kwaad deden

De oppositiepartij krijgt bijval van deskundigen. “Bij een vermoeden van misbruik is het soms alsof de hulpverlening vooral praat met de kapiteins in de stuurhut, de ouders, terwijl de kinderen in het lekkende ruim zitten. De vraag moet zijn of je die niet beter tijdelijk van boord kunt halen”, zegt psycholoog en orthopedagoog Harriet Hofstede, die dertig jaar ervaring heeft met diagnose en behandeling van misbruikte kinderen.

Lees verder na de advertentie

Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum concludeerde onlangs dat professionals seksueel misbruik veel minder vaak constateren dan verwacht mag worden, op grond van onderzoek onder de kinderen zelf. Ook uit ander recent onderzoek blijkt hoezeer hulpverleners worstelen met de interpretatie van signalen van misbruik.

Dat leidt tot te weinig meldingen; en naar de meldingen die er wel zijn wordt te weinig onderzoek gedaan. Voor misbruik van kinderen binnen kerk, sportclubs en jeugdzorg is recent wel veel aandacht geweest, ook van onderzoekscommissies, maar de grootste groep slachtoffers blijft zo onderbelicht, aldus GroenLinks-Kamerlid Kathalijne Buitenweg.

De belangen van de misbruikende ouder en het kind zijn zeker niet hetzelfde Harriet Hofstede, psycholoog en orthopedagoog

Politieke wil Ieder jaar hebben volgens de Nationaal Rapporteur 62.000 kinderen in Nederland voor het eerst te maken met seksueel geweld. Bij ruim 70 procent van hen is de pleger een familielid of een goede bekende. Aan de politieke wil om huiselijk geweld en kindermisbruik aan te pakken, ontbreekt het dit kabinet niet. Drie miljoen hebben de ministers Sander Dekker (rechtsbescherming) en Hugo de Jonge (volksgezondheid) ervoor uitgetrokken. Onder het motto ‘Geweld hoort nergens thuis’ openen er binnenkort drie nieuwe centra voor slachtoffers en plegers van huiselijk geweld en kindermishandeling, in Brabant, bij Rotterdam en in Kennemerland. Hierin werken verschillende experts en hulpverlening samen. Het idee is dat probleemgezinnen zo makkelijker om hulp kunnen vragen en dat er één aanpak komt voor het hele gezin. Maar er is een keerzijde, waarschuwen experts: het belang van het misbruikte kind dreigt onder te sneeuwen. Ook de Nationaal Rapporteur wees hier recent op. Deze instantie waarschuwde meerdere keren dat gespecialiseerde zorg door de decentralisatie en bezuinigingen onder druk staat.

Hardnekkig probleem GroenLinks pleit daarom bij het kabinet voor de oprichting van expertisecentra die alleen gericht zijn op seksueel misbruik van kinderen, naast de brede centra. Deze specialisten zouden ook kunnen adviseren over zaken als uithuisplaatsing. “Seksueel misbruik van kinderen, vooral binnen gezinnen, is een heel hardnekkig probleem”, zegt Kamerlid Buitenweg. “De signalen zijn moeilijk te lezen en fysiek bewijs is er vaak niet. Soms worden kinderen ook niet geloofd. Misschien is er ook angst voor onterechte beschuldigingen. Juist daarom is specialistische kennis zo nodig.” “Vooropgesteld: bij dit onderwerp hoopt altijd iedereen dat het meevalt”, zegt psycholoog Hofstede. “Alleen dat al leidt tot onderschatting van het probleem. Ouders die misbruik plegen hebben bovendien vaak zelf meerdere problemen zoals stress en geldgebrek of een problematische jeugd. Het is een kenmerk van plegers dat ze zielig doen en de schade van hun daden bagatelliseren.” Hulpverleners herkennen plegers daardoor niet altijd of zetten in op hulp voor het hele gezin. “Maar de belangen van de misbruikende ouder en het kind zijn zeker niet hetzelfde.”

Lees ook: