Groen licht voor verdere aanpassing van het minimumjeugdloon

De jongeren zijn 2 tot 5 procent meer gaan verdienen en het aandeel jongeren dat op school zit, is maar heel licht gedaald. Minister Wouter Koolmees van sociale zaken en werkgelegenheid is blij met de resultaten van het onderzoek, dat SEO in opdracht van het ministerie uitvoerde. Hij kondigt in een brief aan de Tweede Kamer aan dat de verdere aanpassing van het jeugdminimumloon door kan gaan zoals gepland.

Lees verder na de advertentie

Dezelfde lasten Tot 1 juli 2017 verdienden 18- tot 22-jarigen het minimumjeugdloon, fors lager dan het minimumloon voor volwassenen. Dat was een doorn in het oog van onder andere vakbond FNV, die samen met andere vakbonden en jongerenorganisaties flink actie voerde onder de naam Young&United. Deze club vond het onbestaanbaar dat achttienjarigen wel voor de wet volwassen zijn en vaak ook dezelfde lasten dragen, maar slechts recht hadden op de helft van het minimumloon. Alleen bij leerlingen met een leerwerkbaan in de ba­sis­be­roeps­ge­rich­te leerweg (bbl) is het minimumloon niet gestegen De acties hadden succes. Het volwassen minimumloon geldt per 1 juli 2017 ook voor 22-jarigen, 18- tot en met 21-jarigen kregen er heel wat bij. De tweede stap van de nieuwe wet, waar minister Koolmees nu door de positieve resultaten van het onderzoek geen belemmeringen meer voor ziet, is dat medio 2019 het volwassen minimumloon ook gaat gelden voor 21-jarigen.

Leerwerkbaan Niet iedereen was enthousiast over de aanpassing van de wet. Werknemersorganisaties vreesden grote werkloosheid onder 18- tot 22-jarigen. Voor de supermarkt en de horeca zouden ze te duur worden, waardoor de werkgevers vooral nog 18-minners aan zouden nemen, of juist een ouder persoon met meer ervaring. Vijftienduizend jongeren zouden hun baan kwijtraken, berekende het Centraal Planbureau, omdat ze te duur zouden zijn voor werkgevers. Ook bestond de vrees dat het aandeel werkende jongeren zou groeien en het aandeel schoolgaande jongeren zou dalen. Maar uit het onderzoek van SEO blijkt dat de vrees in beide gevallen onterecht was. Alleen bij leerlingen met een leerwerkbaan in de basisberoepsgerichte leerweg (bbl) is het minimunloon niet gestegen. Gevreesd werd dat het aantal bbl-leerlingen zou dalen door het verhogen van het minimumjeugdloon – ze zouden liever ‘gewoon’ gaan werken in plaats van via een leerwerkcombinatie. Maar ook die vrees is onterecht gebleken volgens het rapport van de SEO: het effect op het aantal ingeschreven jongeren op een bbl-opleiding is ‘niet significant’. .

Lees ook:

Jongeren strijden voor een eerlijk salaris De strijd om een eerlijker minimumloon voor jongeren werd zowel in Nederland als in de Verenigde Staten gevoerd. Trouw sprak in januari 2016 vertegenwoordigers van die beweging uit beide landen.