Grijpt de tandarts te snel naar de boor, of valt dat wel mee?

“Nou, uw vorige tandarts heeft er een potje van gemaakt. We gaan snel foto’s maken en boren.” In een meldactie van de Patiëntenfederatie zei een op de drie mensen die overstapten en dachten dat ze een goed gebit hadden, dat de nieuwe tandarts achterstallig onderhoud constateerde.

De Nederlandse Zorgautoriteit kondigde deze week aan acht tandartspraktijken te gaan bezoeken die wel heel veel röntgenfoto’s bij kinderen maakten. Vorig jaar was er eenzelfde ronde, toen bij tandartsen die opvallend veel declaraties indienden voor extra preventief onderzoek. Die beloofden direct beterschap.

Maakt de tandarts er maar een potje van? “Een enkeling wellicht”, zegt Josef Bruers. “Maar verder herken ik dat beeld niet, waarover je nogal eens hoort op verjaardagsfeestjes. Als beroepsgroep heeft de tandarts niet altijd een goed imago, maar over hun eigen tandarts zijn Nederlanders tevreden. Dat bleek ook uit die meldactie.” Daarin gaven Nederlanders hun tandarts een 8,2.

Bruers, onderzoekscoördinator bij beroepsvereniging KNMT, zocht ooit zelf uit waar de verschillen tussen tandartsen vandaan komen. De ene tandarts hecht vooral aan preventie, de ander vooral aan technisch vakkundig uitgevoerde kroonconstructies. De een voelt meer dan de ander mee met de klant die – steeds vaker – geen aanvullende verzekering heeft. Tandartsen die aangeven dat ze erg op de ‘rentabiliteit’ van de praktijk letten, behandelen meer. “Maar het draait wel om kleine verschillen”, benadrukt Bruers. Oudere tandartsen zijn doorgaans terughoudender met ingrijpen.

En vergeet ook niet de patiënt. Die acht praktijken waar de zorgautoriteit nu op bezoek gaat, hebben misschien wel hele goede redenen om het röntgenapparaat uit de kast te trekken. “Omdat ze bijvoorbeeld veel kinderen krijgen met ernstige problemen”, zegt Bruers. Maar hij geeft direct toe, het roept wel vragen op – straling is niet goed voor jonge kinderen, ook een kleine dosis niet.

“Bedenk wel dat het maar om 8 van de ongeveer 5000 praktijken in Nederland gaat.” Hij keek net naar de cijfers van 400 leden van de vakvereniging die kinderen behandelen. “Daarvan maakte 99 procent in een jaar niet meer dan drie foto’s, en 82 procent helemaal geen foto.”

Nare ontsteking

Wie heeft er niet ooit beloofd dat hij beter zou poetsen en dagelijks flossen, en wie doet dat ook werkelijk? Bruers geeft het klassieke voorbeeld van het kind waarbij de eerste tekenen van tandbederf zich aandienen en een gaatje in de maak is. “De tandarts moet dan een inschatting maken. Zal het nog lukken om de ouders te overtuigen van de noodzaak hun kind te laten poetsen, en hen te laten napoetsen? Of is dat alleen maar vragen om een nare ontsteking die er toch wel zal gaan komen.”

Bruers is tevens bijzonder hoogleraar tandheelkunde in Amsterdam. “Er zijn nog geen harde bewijzen voor wat in dergelijke gevallen de beste keuze is.” Bij een volwassene kun je die keuze ook op twee verschillende manieren aanpakken. De tandarts die gelooft in preventie – en in gedragsverandering bij zijn patiënt – stelt het boren nog even uit, de ander niet.

Van schadeverzekeraar Arag hoorde Bruers laatst iets opzienbarends. “Veel meer dan bij andere beroepsgroepen hebben tandartsen de neiging om commentaar op elkaars werk te leveren. Ik kan me voorstellen dat het vragen oproept bij patiënten. Tandartsen zouden beter eerst informeren bij hun voorganger waarom die bepaalde keuzes heeft gemaakt.”

