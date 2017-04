Grijp niet te snel naar repressieve maatregelen

De Amsterdamse VVD-fractie zei: "Wat ons betreft spreekt de gemeente met andere grote steden, het ministerie en de AIVD om zoveel mogelijk inzicht in en grip op deze groep te krijgen". Ook kan daarbij verkend worden op welke gronden salafistische gebedshuizen gesloten zouden mogen worden. Een van die gronden zou het prediken van haat kunnen zijn.

Verschillende verwachtingen

In welke mate is deze discussie nieuw? Als historicus onderzoek ik momenteel de kerk-staat verhoudingen in Nederland. In 1949 ontstond een enorm politiek conflict over de plaats van de kerk in de Nederlandse samenleving, toen er werd voorgesteld om meer ruimte te geven aan rooms-katholieke processies. In de oude Nederlandse Republiek waren deze processies natuurlijk verboden, maar ook in het Koninkrijk werden processies aan banden gelegd en in hoofdzakelijk protestantse gebieden mochten ze geen doorgang vinden.

Eind jaren veertig overwoog de ministerraad - waarin ook vooraanstaande katholieke politici zitting hadden - om de wet te versoepelen. Maar de protestantse kerken lieten duidelijk weten dat processies niet gelijk stonden aan demonstraties - die door de wet toegestaan werden - maar een hele andere bedoeling hadden.

De kerken die zich hadden verenigd in het orgaan Contact in Overheidszaken (CIO) protesteerden: "Zo wordt de straat, het terrein dat alle burgers gemeen is, tot een kerkgebouw gemaakt en aan de vrije staatsburger een visie opgedrongen in lijnrechte tegenspraak met de normen der geestelijke en staatsrechtelijke vrijheden, die niet alleen voor grote groepen van ons volk een onaantastbaar erfgoed zijn, maar zelfs aan de Nederlandse natie het aanzien gegeven hebben. Een vrijheid om op de straten van Nederland processies te houden, zou de vrijheid der anderen opheffen om op straat zichzelf te zijn."

Katholieke commentatoren vonden de brief van de protestantse kerken niet erg vriendelijk. Waarom zou het zo erg zijn om uit fatsoen je hoed af te nemen als de processie langskwam? En zelfs als mannelijke omstanders dat niet zouden doen, konden katholieken daar begrip voor opbrengen. Ze vroegen zich af waarom zij als katholieken niet dezelfde vrijheden konden krijgen als anderen. De discussie liet duidelijk zien dat de twee geloofsgemeenschappen verschillende verwachtingen hadden van de Nederlandse vrijheid en daarin tegenover elkaar stonden.