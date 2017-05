Griekse 'kinderen van de crisis' wonen op het kinderdagverblijf

Maandagochtend. Een vrouw komt de binnenplaats opgelopen van de kinderopvang in Kallithea, een wijk net buiten het centrum van Athene. Haar dochtertje, met een roze jas en een roze rugzakje, rent de speelplaats op. Niets bijzonders, behalve dan dat alleenstaande moeder Hanna (36) haar 9-jarige dochter Anna pas vrijdagmiddag weer op komt halen.

De reden: ze kan zich sinds enige tijd een inwonende dochter financieel niet meer veroorloven. "Ik heb niemand anders die me kan helpen", vertelt Hanna op een bankje. Ze begint te huilen. "Ik heb geen werk meer, en geen geld."

Hanna is niet de enige. De meeste kinderen worden aan het eind van de schooldag weer opgehaald, maar 24 blijven er overnachten. Ongeveer de helft van hen is op last van de rechter uit huis geplaatst, bijvoorbeeld als gevolg van mishandeling. Maar de rest blijft slapen omdat hun ouders om financiële redenen niet meer voor ze kunnen zorgen.

"Dit zijn de kinderen van de crisis", zegt Iro Zervaki, directeur van het verblijf. Familie vormt het belangrijkste, en voor velen zelfs het enige sociale vangnet in Griekenland. Maar wat als die niet in de buurt woont of als je er geen goede band mee hebt? "Meestal zijn de ouders alleenstaand en hebben ze geen werk. Of ze hebben juist twee banen. Financieel kunnen ze het dan net redden, maar ze hebben geen tijd meer om voor hun kinderen te zorgen."

Anna heeft zich intussen losgemaakt uit de joelende en rennende meute kleuters en probeert al knuffelend haar moeder te troosten. "Ik mis haar heel erg door de week, en zij mij", zegt Hanna. "Maar gelukkig heeft ze hier andere kinderen om mee te spelen." Zervaki geeft haar een zakdoekje. "Hè, we doen allemaal ons best. Jij ook toch?"

Wachtlijsten Bijna de helft van de Griekse kinderen groeit op met een gebrek aan basisvoorzieningen, becijferde VN-organisatie voor kinderen Unicef onlangs. Meer dan twee keer zoveel kinderen als voor de crisis moeten het stellen zonder bijvoorbeeld verwarming, een wasmachine en voldoende voedsel en kleding. Griekenland is daarmee koploper in West-Europa, ruim voor nummer twee, Italië. De onderzoekers leggen een direct verband met de drastische bezuinigingsmaatregelen die de regering al dan niet onder druk van de internationale geldschieters sinds 2010 heeft uitgevoerd. Vandaag stemt het parlement opnieuw over een bezuinigingspakket dat miljarden aan noodgeld bij de geldschieters los moet weken (zie onder). Soms vragen kinderen: 'Is het al vrijdag?' Iro Zervaki merkt de gevolgen van de crisis door een toename in de vraag naar haar opvang. Met 24 kinderen zit die voortdurend vol, maar vrijwel elke dag belt er wel een ouder om te informeren naar een plekje. De officiële wachtlijst telt inmiddels veertig namen, zegt Zervaki, terwijl ze naar de slaapzaal loopt. Daar staan 24 keurig opgemaakte bedden. Op elk bed ligt een pyjama, en op de meeste ook een knuffel of een pop. Even verderop de badkamer, met 24 tandenborstels in bekertjes boven de wastafels. "Tegelijkertijd hebben we zelf met bezuinigingen te maken. Ons budget is door de regering sinds het begin van de crisis met veertig procent gekort. Nog geen derde van onze uitgaven kunnen we opbrengen." De rest komt van particuliere donaties, en ook de kerk springt bij. De functie van Zervaki is onbezoldigd, net als die van de andere bestuursleden. Ze heeft er een baan bij een vakbond bij om rond te kunnen komen.

Zelfstandiger Er zijn zes van dit soort opvanglocaties in Athene, en allemaal kennen ze wachttijden, vervolgt Zervaki als ze via een klaslokaal vol knutselende kleuters doorloopt naar de keuken. Daar roert een kokkin in de lunch van vandaag. Eenmaal weer buiten komt Anna aangestept. Zervaki spreidt haar armen wijd. "Soms vragen kinderen: 'Is het al vrijdag?'", zegt ze met zachte stem. "Ze weten dat mamma ze dan komt halen. Als het nog geen vrijdag is, moeten ze soms huilen. Maar aan de andere kant zien we ook dat de kinderen die hier slapen sterker en zelfstandiger zijn dan de anderen die elke middag worden opgehaald." Hun ouders wordt met klem verzocht buiten de poort te wachten op hun kroost. Anders is het te pijnlijk voor degenen die achterblijven. Anna heeft zich intussen opnieuw tussen haar leeftijdsgenootjes gemengd. Moeder Hanna loopt strak vooruitkijkend de binnenplaats af. De achternaam van Hanna is bij de redactie bekend.

Nieuwste bezuinigingsplan vandaag in parlement Het Griekse parlement stemt vanavond over een nieuwe reeks bezuinigingen en belastingverhogingen, die tot 2021 bijna 5 miljard euro moeten opleveren. De pensioenen worden voor de dertiende keer sinds 2010 gekort, en de belastingvrije voet gaat omlaag. Premier Tsipras probeert het parlement te overtuigen door te wijzen op 7,6 miljard euro aan compensatiemaatregelen die de regering met de EU en het Internationaal Monetair Fonds heeft afgesproken. Deze belastingverlagingen mag de regering uitdelen als de inkomsten hoger uitkomen dan verwacht. Als het parlement zoals verwacht instemt, besluiten de andere eurolanden maandag hoogstwaarschijnlijk nieuwe miljarden uit het noodfonds voor Griekenland over te maken. Bovendien kan gepraat worden over schuldverlichting. Maar de demonstraties en stakingen tegen de bezuinigingen laaiden opnieuw op.

