Griekenland wil niet langer ruziën over een goede naam voor noorderbuur Macedonië

Hoe Macedonië gaat heten, weten ze nog niet, maar premier Zaev en zijn Griekse collega Tsipras zullen er de komende maanden alles aan doen om een van de langst slepende conflicten in Europa uit de weg te ruimen.

"Als premiers hebben we de visie en het verantwoordelijkheidsgevoel om een probleem van 25 jaar oud op te lossen, een belangrijke voorwaarde voor onze toetreding tot de Navo en de EU", zei Zaev na een ontmoeting in het Zwitserse Davos, in de marges van het World Economic Forum dat daar deze dagen plaatsvindt. "Beide premiers zijn bereid de meningsverschillen met pragmatisme en verantwoordelijkheid op te lossen", voegde Tsipras toe tijdens de gezamenlijke persconferentie. Hun positieve uitlatingen weerspiegelen de sterk verbeterde relaties tussen de buurlanden, sinds afgelopen mei in Skopje een minder nationalistische regering aantrad.

Van wie is Alexander de Grote? De afgelopen maanden werd al op lager niveau koortsachtig de bewegingsruimte afgetast, zowel in het openbaar als in het geheim. De ruzie draait om de naam van Macedonië, dat zich in 1991 afscheidde van Joegoslavië. Griekenland kent een aanpalende regio die hetzelfde heet. De Grieken menen dat het noordelijke buurland de geschiedenis vervalst door zich via de naam historische gebeurtenissen en helden uit de tijd van Alexander de Grote toe te eigenen. Bovendien zijn ze bang dat Macedonië aanspraak maakt op Grieks grondgebied, iets wat Skopje ontkent. We gaan dit oplossen met pragmatisme en ver­ant­woor­de­lijk­heid. Alexis Tsipras, premier Griekenland Voor buitenstanders lijkt het een futiele kwestie, maar de gevoeligheid aan beide kanten van de grens kan nauwelijks worden overschat. Griekenland kreeg gedaan dat de buren slechts onder een tijdelijke naam, Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, werden toegelaten tot de VN. Athene blokkeert verder de door Skopje vurig gewenste toetreding tot de Navo en de Europese Unie zolang de naamkwestie niet is opgelost. Macedonië versierde Skopje op zijn beurt met nepfaçades uit de klassieke oudheid en kolossale standbeelden van helden uit die tijd. Onderhandelingen voor een oplossing onder toezicht van de VN bleven tot dusver vruchteloos, maar nu in zowel Athene als Skopje de haviken de macht hebben verloren gloort er hoop op een oplossing. Afgelopen week deed de VN-onderhandelaar naar verluidt vijf opties uit de doeken: Nieuw, Noord-, Boven- en Vardar-Macedonië (de laatste naar de belangrijkste rivier in het land), en Macedonië (Skopje). Maar de landen moeten het ook eens worden over de naam van de taal in Macedonië en de identiteit van zijn inwoners. Griekenland wil het liefst dat het Slavische Makedonski in het internationaal verkeer onvertaald blijft, om zo het onderscheid met de Griekse regio duidelijk te maken.