Grens van 2 miljoen flexibele contracten doorbroken

Vijftien jaar geleden waren er 1 miljoen flexibele werknemers in Nederland. Dat groeide gestaag tot anderhalf miljoen in 2012. Daarna ging het hard. In sommige jaren kwamen er honderdduizend bij. Dit jaar vlakte die stijging voor het eerst af, maar toch is onlangs de grens van twee miljoen flexibele contracten gepasseerd, blijkt uit cijfers van het CBS.

Vooral in de horeca wordt er verhoudingsgewijs enorm veel met flexibele contracten gewerkt. Meer dan de helft van alle mensen die werken in restaurants, snackbars, cafés en hotels heeft geen vaste baan. Daar weer de helft van – dus een kwart van alle werknemers – werkt op oproepbasis. Ze kunnen elk moment worden opgeroepen om te komen helpen omdat het druk is.

In totaal zijn er wel 566.000 mensen die op oproepbasis werken, of als invalkracht. De politiek probeert al jaren deze groep te beteugelen. In veel cao’s werd in 2015 en 2016 afgesproken om te stoppen met deze uiterst onzekere vorm van arbeid, zoals in de zorg. Eind 2018 werkt echter nog steeds 58.000 mensen in de gezondheid- en welzijnssector als oproepkracht. In de (detail)handel en in de horeca komt het nog veel vaker voor.

Veel jongeren Bij de twee miljoen flexibele contracten zitten wel veel studenten en scholieren, en jongeren die net klaar zijn met school en de arbeidsmarkt betreden. Ruim 900.000 flexwerkers zijn jonger dan 25 jaar, blijkt uit de CBS-cijfers. Van de 25 tot 35-jarigen werken 473.000 mensen op flexibele basis. Bij de ouderen iets meer dan honderdduizend. Veel van de flexwerkers zijn ook maar weinig uren aan het werk. Zo zijn 550.000 werknemers met een flexibel contract minder dan 12 uur per week aan de slag. Onbekend is of deze groep meer uren zou willen werken, of dat ook dit voornamelijk scholieren zijn met een bijbaantje in de supermarkt of als krantenbezorger. Dat laatste is zeer waarschijnlijk. Het gegeven van twee miljoen flexibele krachten baart de vakbonden zorgen. Zij menen dat deze mensen in een zwakkere positie staan ten opzichte van de werkgever. FNV vindt het ook oneerlijk dat deze werknemers –die vaak hetzelfde doen als vaste krachten- volgens berekeningen van de bond veel minder verdienen: circa 35 procent minder, aldus FNV.

8,8 miljoen werkenden In totaal zijn er 8,8 miljoen werkenden, meldt het CBS. Ruim 5,3 miljoen mensen hebben een vast contract, zo'n 60 procent. Er zijn ook nog een miljoen zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers). Met name in de agrarische sector werken verhoudingsgewijs veel zzp’ers: 42 procent. Maar ook in de bouw en de zakelijke dienstverlening rukken de kleine zelfstandigen op. Opvallend is dat er bij overheidsdiensten en het openbaar bestuur bijna geen zzp’ers zijn. 88 procent van de ambtenaren heeft een vast contract.

