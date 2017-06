Greep van de misdaad op zwakke wijken zet door

De politie maakt zich grote zorgen over de greep van de misdaad in toch al zwakke wijken. Criminele netwerken gedijen er goed en er begint een samenleving te ontstaan waar misdaad en crimineel geld als normaal worden beschouwd.

De ondermijning van de leefbaarheid van kwetsbare wijken is een van de grote bedreigingen die uitgaat van georganiseerde criminaliteit, zo blijkt uit het vandaag gepubliceerde Nationaal Dreigingsbeeld 2017. Het rapport, door politiebaas Erik Akerboom overhandigd aan Gerrit van der Burg, de topman van het Openbaar Ministerie, geeft een indruk van de gevaren die uitgaan van netwerken van criminelen op het internet, op de economie maar vooral ook in de woonwijken.

Hennepkwekerijen duiken volgens de voorspellers overal op, in goede en in zwakke wijken. De effecten daarvan zijn vooral nadelig voor de zwakkere wijken. Mensen zien dat daar snel geld wordt verdiend, bij een lage pakkans, zonder belasting te betalen en als er een vervolging plaatsvindt dan eindigt die met een milde straf. Die combinatie maakt dat vooral jongeren snel de overstap naar de criminaliteit maken. Het is de rijkdom en de status die trekt. Dat gaat gepaard met patsergedrag met als uiterlijk vertoon het ritselen met pakken geld en de aankoop van dure sieraden en kleding.

Het is de rijkdom en de status die trekt bij jongeren

De politieonderzoekers zien de normvervaging in de wijk ook terug bij lokale markten en autohandelaren. Goedkope goederen met een bedenkelijke herkomst vallen volgens de onderzoekers in de smaak. Zij zien in de praktijk dat markthandelaren niet eens de moeite nemen om prijskaartjes en winkelketennamen te verwijderen. De kenmerken van diefstal lijken extra omzet te stimuleren. Angst om betrapt te worden lijkt afwezig.

Malafide autohandelaren hebben door jarenlang in de wijk te zitten een gezaghebbende positie in de lokale gemeenschap gekregen. Volgens de politieonderzoekers is er een angstsfeer ontstaan waardoor duistere praktijken niet meer aan de kaak worden gesteld, laat staan dat buurtbewoners getuigen in rechtszaken. Het gevaar bestaat dat wijkbewoners die niet actief deelnemen aan de criminaliteit wel profiteren van de opbrengsten. Bijvoorbeeld doordat voetbalclubs met fout geld worden gesponsord.

In sommige takken van de criminaliteit is sprake van een vergaande pro­fes­si­o­na­li­se­ring

In sommige takken van de criminaliteit is sprake van een vergaande professionalisering. Het criminele samenwerkingsverband besteed taken uit. Die trend is vooral te zien bij de handel in synthetische drugs en hennepproducten. De criminele netwerken spreiden hun energie ook over meerdere sectoren, van prostitutie tot drugshandel en afpersing.

De vele dreigingen die staan in het Nationaal Dreigingsbeeld moeten worden besproken met de burgemeesters en uiteindelijk leiden tot prioriteiten in de strijd tegen de georganiseerde misdaad.

Veel agenten klagen over navigatiesystemen “Ik schrok mezelf rot. Ik reed een autoweg op met twee gescheiden rijbanen en de routeplanner gaf aan dat ik aan het eind van de invoegstrook linksaf moest. Kennelijk moest ik als spookrijder verder.” Deze politieman is zeker niet de enige die op het interne communicatienet van de politie klaagt over de kwaliteit van de navigatieapparatuur in zijn politieauto. Ze rijden door weilanden waar in werkelijkheid al lang een woonwijk is. Ze worden door wijken gestuurd terwijl ze nu juist om de bebouwing heen wilden rijden. De regenbui aan klachten is fors. Uit de reacties op het intranet blijkt dat politiemensen weer dromen van een eigen politiegarage voor het verhelpen van de problemen in plaats van dat ze hun auto urenlang bij een particulier bedrijf dat werkt van 9 tot 5 moeten brengen. De leiding van de Nationale Politie kent de problemen en werkt aan een oplossing. Het onzuivere plaatsbepalingsysteem (waardoor gezien kan worden waar de auto rijdt) is aangepast. Blijft over dat dienstauto’s van de straat gehaald moeten worden voor een update van de navigatiekaart. Op afstand updaten zit er niet in en dus moet de wagen aan de kant. Sommige agenten gebruiken daarom Google maps op hun telefoon, anderen grijpen naar een TomTom.

