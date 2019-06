Gratis loopbaanadvies voor 45-plussers is een schot in de roos

Of je nou agent, bakker of secretaresse bent, vaak komt er een ­moment dat je wat anders wil, zeker nu mensen langer door moeten werken. Maar wat? Een loopbaanadvies kan helpen. Voor 45-plussers is een loopbaanadvies sinds dit jaar gratis, het wordt betaald door de overheid. Dat nieuws is snel bekend geworden, want inmiddels is het aantal registraties tot meer dan zesduizend opgelopen en dat stijgt exponentieel.

Voorheen konden alleen specifieke beroepen zoals ambulancemedewerkers, schoonmakers en leerkrachten gebruikmaken van de subsidie. Minister Wouter Koolmees van sociale zaken merkte dat de mensen die dat hadden gedaan, positief waren. De minister trekt daarom 3 miljoen euro extra uit voor de regeling, waardoor er in totaal 17 miljoen euro beschikbaar is.

Bij de twaalf coaches die actief zijn bij Agathon zijn de ervaringen met het ontwikkeladvies over het ­algemeen goed. Vendel: “Wij krijgen voornamelijk mensen die te lang vastzitten op een functie en in een sleur terecht zijn gekomen. Vaak maak ik dan bijvoorbeeld een ­arbeidsprofiel met ze. Waar liggen hun ambities en daarna de mogelijkheden. Daar krijg je op die manier antwoord op.”

Onno Vendel, loopbaancoach bij Agathon Coaching & Loopbaanadvies, deelt deze mening niet. “Het is een kwestie van efficiënt met je tijd omgaan. Daarnaast is het belangrijk om voor elke persoon de juiste loopbaanadviseur te vinden.” Vendel meent dat wanneer adviseur en cliënt goed matchen, het risico van halverwege stoppen ook kleiner is.

Dat een loopbaanadvies populair is, merken ze ook bij Oval, de brancheorganisatie gespecialiseerd in loopbaanadviezen. Uit een enquête ­onder haar leden blijkt dat inmiddels meer dan 50 procent weleens een gratis advies heeft gegeven. Voor dit traject kan de adviseur een bedrag van 600 euro declareren bij het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid.

“Ik ben nu veel meer inhoudelijk bezig met de taken van het bestuur. Een soort schakel tussen het ­bestuur en de werknemers”, zegt ze tevreden. “De gesprekken met de loopbaanadviseur hebben mij op weg geholpen om inzicht te krijgen in mijn capaciteiten en mogelijkheden. Ik zou iedereen die overweegt om zich aan te melden voor het ontwikkel­advies, ook adviseren om juist je eigen werkgever erbij te betrekken. Die zijn hulpvaardiger dan mensen vaak denken.”

“De afgelopen drie jaar dacht ik bij mezelf: is dit het nou?”, zegt Gina Rademakers. De 48-jarige Amstelveense is sinds 2008 werkzaam bij Medisch Consult in ’s Graveland. Tot voor kort was ze daar actief als officemanager. Mede dankzij een loopbaanadviseur kwam daar verandering in. Rademakers klopte aan bij coachingsbureau Power4People. “Ik ben pas op de helft van mijn carrière, ik moet nog twintig jaar. Daar wil je toch alles uithalen.”

Marit de Haas (57), personeelsadviseur

Marit de Haas werkt al tien jaar als personeelsadviseur voor Sdu uitgevers in Den Haag. Een paar maanden ­geleden las ze over het gratis ontwikkeladvies. In eerste instantie adviseerde ze haar medewerkers hier vooral gebruik van te ­maken. Maar na een tijdje werd ze zelf ook nieuwsgierig. “Ik dacht: ik moet nog tien jaar werken, ik wil nog wel iets extra’s doen.”

Zo belandde ze bij Focus Nederland op de bank bij een loopbaanadviseur. Het traject dat ze daar doorloopt, wordt verdeeld in drie gesprekken. “Een normaal loopbaanadvies duurt natuurlijk veel langer, maar het ontwikkeladvies draait om de oriëntatie”, zegt De Haas. In het eerste gesprek worden er vooral veel vragen gesteld. Het tweede ­gesprek draait om de ­dingen waar ze tegenaan is gelopen bij de vragen, en gaat over de acties die ze vervolgens moet nemen. “Tijdens het laatste gesprek hebben we voornamelijk gepraat over de richting die ik op wil”, legt De Haas uit.

Ze begint in september aan een deeltijdopleiding tot coach. “Dat komt niet ­alleen door het ontwikkeladvies hoor”, nuanceert De Haas. “Ik wilde dit al langer doen. Maar het heeft me wel geholpen door me een laatste duwtje in de rug te geven.”

Een laatste advies voor mensen die erover denken dit traject te doorlopen heeft ze ook. “Kom voorbereid naar de gesprekken. Je moet met een doel, iets concreets daarheen gaan. Niet met een blanco papiertje met de boodschap: help mij.”