Grapperhaus: niet alleen veiligheid Wilders, ook vrije democratie in het geding

Volgens hem is niet alleen de persoonlijke veiligheid van Wilders, maar daarmee ook de vrije democratie in het geding.

Minister Stef Blok van buitenlandse zaken heeft zijn Pakistaanse collega nog eens gewezen op hun verantwoordelijkheid de Nederlandse ambassade te beschermen. Daar wordt donderdag gedemonstreerd tegen de cartoonwedstrijd van PVV-leider Wilders over de profeet Mohammed. "Mensen kunnen naar de rechter stappen als ze het er niet mee eens zijn, maar geweld of dreiging met geweld is volkomen onacceptabel”, aldus Blok.

Grapperhaus heeft al enkele weken nauw contact met de Nationaal Coördinator Ter­ro­ris­me­be­strij­ding en Veiligheid, en ook met Wilders zelf

Al eerder zag de Nederlandse regering zich genoodzaakt Pakistan en andere landen duidelijk te maken dat het kabinet niet betrokken is bij Wilders' initiatief, maar het zeker ook niet zou verbieden. Premier Rutte verdedigde vorige week in dit verband de vrijheid van meningsuiting.

Minister Grapperhaus heeft al enkele weken nauw contact met de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, en ook met Wilders zelf. Die ontvangt bijna honderd bedreigingen per dag vanwege de wedstrijd, zo maakte hij gisteren bekend.

Wilders schreef de wedstrijd dit voorjaar uit en kreeg naar eigen zeggen al enkele honderden inzendingen. Het idee hiervoor deed de PVV-leider drie jaar geleden op in de Verenigde Staten, nadat twee gewapende mannen een cartoonwedstrijd over Mohammed aanvielen waar Wilders eregast was.

Geheim adres De expositie komt later dit jaar in het afgesloten gedeelte voor de PVV-fractie op het Binnenhof en is daarom alleen voor genodigden te zien. Wilders wilde eerst exposeren in het publieke gedeelte van het parlementsgebouw, maar daar mogen alleen politiek-neutrale tentoonstellingen hangen. Op het Binnenhof is al jaren extra beveiliging vanwege de persoonlijke veiligheid van Wilders. Zelf wordt hij Wilders dag en nacht, binnen en buiten de Tweede Kamer, bewaakt door de Dienst Bewaken en Beveiligen. Hij woont op een geheim adres.

