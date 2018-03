Google bracht Eemsmond 2200 nieuwe banen en belooft er nog meer

In alle provincies daalt het aantal mensen dat werkloos thuiszit. Maar wie naar de kaartjes en tabellen met werkloosheidcijfers kijkt, ziet dat de provincie Groningen flink achterloopt op de rest van Nederland. Gisteren kwam er eens goed nieuws voor de regio: Google breidt zijn datacentrum in de Eemshaven fors uit.

Sinds 2016 is het datacentrum van Google in het noordelijkste puntje van Nederland in bedrijf. Tussen de windmolens en elektriciteitsmasten staat een aantal fabriekshallen ter grootte van ruim 40 voetbalvelden. Hoe dat er van binnen uitziet laat Google aan niemand zien. Vermoedelijk staan de hallen volgepakt met supercomputers en servers die een constante stroom van data verwerken om diensten als Gmail, Google Maps en YouTube mogelijk te maken.

Al die persoonlijke gegevens worden goed beveiligd en dat is te merken bij de vestiging van Google: zo'n vijf beveiligers houden alle mensen en auto's die het terrein op en af gaan nauwlettend in de gaten. Het lijken gewone Groningers en ze vallen onder de groep mensen die indirect profiteert van de komst van Google naar de Eemshaven.

800 miljoen euro

De zoekmachine presenteert zich graag als banenmotor voor een regio waar ze zich vestigt, en liet dat onderzoeken door het Deense adviesbureau Copenhagen Economics. Sinds Google in 2014 besloot uit te breiden naar de Eemshaven zorgde dat voor extra werk in de krimpregio. Hoeveel van die mensen daadwerkelijk uit Groningen komen is niet onderzocht, maar tussen 2014 en 2017 leverde de komst van het datacentrum gemiddeld 2200 mensen werk op, zo maakte Google gisteren bekend. Dat werk is voornamelijk gerelateerd aan de bouw, maar ook in het datacentrum zelf en indirect bij IT-bedrijven, toeleveranciers, cateraars en beveiligers zijn er banen gecreëerd.

Dat aantal groeit door de gisteren aangekondigde uitbreiding van het datacentrum met een investering van 500 miljoen euro. Deze uitbreiding levert nog eens 1500 tijdelijke en zo'n 40 vaste banen op, aldus Google. Al dat werk brengt ook geld in het laatje. Volgens Copenhagen Economics voegde Google Groningen sinds zijn komst in 2014 zo'n 800 miljoen euro toe aan het Nederlandse bruto binnenlands product.

Martin Thelle schreef mee aan het rapport over de vier Europese datacentra van Google, die naast Groningen in Finland, België en Ierland staan. Volgens Thelle zijn zulke datacentra een motor van de economie. Niet alleen omdat er mensen werken in en rond zo'n centrum, maar ook omdat de komst van Google een aantrekkingskracht heeft op andere bedrijven. "De uitbreiding is een signaal: het is goed toeven in Groningen. De infrastructuur blijkt in orde en er is voldoende duurzame energie voorhanden om alle bedrijvigheid hier draaiende te houden", zegt Thelle.