Google beperkt toegang tot Google-apps voor telefoons van Huawei

Alle zaken die Google met Huawei deed zijn opgeschort, behalve als ze via het open net gaan. Alle overdrachten van hardware en software zijn stopgezet. ,,Google houdt zich hiermee aan de oproep van de Amerikaanse overheid", zegt een woordvoerder van het technologiebedrijf tegen Reuters. Google heeft ook laten weten dat er voor Huawei-telefoons die al in gebruik zijn, niets veranderd.

Lees verder na de advertentie

Huawei kan hierdoor alleen nog gebruikmaken van de meest eenvoudige versie van Android, het Android Open Source Project (AOSP). Belangrijke Google-apps en updates kunnen daardoor niet meer worden gebruikt door Huawei. Wat de impact hiervan voor mensen met een Huawei-telefoon precies is, moet nog blijken.

In de Verenigde Staten is er angst dat de Chinese overheid de netwerken van Huawei gebruikt om te spioneren. Het bedrijf ontkent dat dit mogelijk is en zegt dat alle apparatuur veilig te gebruiken is.