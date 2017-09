Goede bedoelingen bij de dood

Het gaat nogal eens over de zorgverzekeraars die met hun idiote wantrouwen zo veel stuk maken. Maar deze keer ging het om iets heel anders. Een arts vertelt over haar eerste euthanasie, de spanning die het voor haar betekende, al die zorgen die je hebt over de juiste spullen, loopt het infuus wel, is de patiënt er echt aan toe, kan de familie het aan, wie willen er bij zijn en ga zo door. Het ging allemaal goed.

Toen het achter de rug was zag de arts dat de familie beelden aan het terugkijken was. Beelden van de euthanasie? De echtgenoot van de overleden mevrouw legde uit dat men gefilmd had 'zodat er een mogelijkheid was om de euthanasie terug te kunnen zien als aanwezige familieleden er emotioneel niet bij konden blijven'. De arts hield hierdoor 'een bittere nasmaak' over aan haar eerste euthanasie.

Er was nog meer te doen rond de dood deze week. De Coöperatie Laatste Wil kwam met schetterend nieuws over hun Drionpil. Wat ze aanbieden, is het adres waar je de pil kunt krijgen. Je moet voor deze informatie minstens achttien zijn en zes maanden lid van de club. Ik heb me meteen gemeld, want je weet nooit. Het nieuws is de aard van de 'pil'. Het gaat om een poeder dat als conserveringsmiddel in laboratoria wordt gebruikt. De Coöperatie zegt over literatuur te beschikken waarin de dodelijke werking van het middel onomstotelijk wordt bewezen.

Er zijn geen voorschriften waarin deze mogelijkheid wordt geregeld of verworpen. Maar dat het zonder toestemming van de stervende en de arts gebeurde, maakt het, denk ik, los van alle voorschriften, tot een grove inbreuk. Want die laatste momenten zijn erg precair, intiem, verdrietig, angstig ook, en wie wil gefilmd worden in een dergelijke geestestoestand? Bruiloften, bevallingen, verjaardagen en sinds een tijdje ook begrafenissen, worden vaak gefilmd, maar deze toevoeging was voor mij volkomen nieuw.

In bulk inkopen

Nog onhandiger dan het verzwijgen van de identiteit van de stof is het antwoord op de vraag hoe de leden er aan komen. Die zullen het in bulk moeten inkopen al heb je maar een paar theelepeltjes nodig. Dus vijftig leden kopen samen een kilo. En wat zegt de groothandel in chemicaliën als iemand van tachtig of van achttien even langs komt voor een kilo? Het gaat hier om mensen waar zeer beslist geen laboratorium achter zit. Kan die firma overeind houden dat ze niet in de gaten heeft wat hier werkelijk speelt?

De naam van het middel zal snel alom bekend zijn en de Coöperatie is erin geslaagd de beste manier te vinden om het eigen initiatief de grond in te boren: overal gaan retteketetten dat je het hebt. Op de website staat Willem Anker vermeld als lid van het Comité van Aanbeveling, maar diezelfde Anker zei in 'Nieuwsuur' dat dit initiatief al gauw in de regio van strafbare handelingen zou kunnen eindigen.