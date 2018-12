Goed onderwijs heeft een goede onderwijsinspectie nodig

De e-mailserver heeft het inmiddels al bijna begeven onder alle door de leiding verstuurde draaiboeken, notities, schoolplannen en ‘suggesties’. De inspecteurs draaien een dagje of twee mee, en werken daarna hun rapport uit.

Of het nu mee- of tegenzit, zo’n rapport kan voor een bestuur of een schoolleider munitie vormen om noodzakelijke verandering in de school teweeg te brengen. Maar soms is een bestuur of een school het ook gewoon oneens met de bevindingen van de inspectie. Dat leidt over het algemeen niet tot een gang naar de rechter, maar een paar maanden geleden ondernamen twee scholen van de Stichting voor Persoonlijk Onderwijs deze toch. Eind oktober deed de rechter uitspraak in deze zaak.

Tik op de vingers

De inspectie was haar boekje op een aantal punten te buiten gegaan, vond de rechter. Die docent Duits die alleen via een livestream aanwezig was? Dat mocht de inspectie niet afkeuren. Een suggestieve zin over het toezichtsmodel? Dat moest uit het rapport. Een stevige tik op de vingers vanwege de medezeggenschap op scholen? Onvoldoende onderbouwd, verwijderen. Eens per maand een hele dag gym in plaats van elke week een uur? Mag de inspectie niets van vinden.

Een docent Duits via een livestream? Mag de inspectie niets van vinden, zegt de school

De rechter floot hiermee de inspectie op niet mis te verstane wijze terug. Die moet zich volgens de rechtbank strikter houden aan de letter der wet, en niet zelf allerlei interpretaties gaan verzinnen. Maar ironisch genoeg staat dit weer haaks op de bevindingen van de Auditdienst Rijk van vorige week. Die constateert in zijn onderzoek naar de examencrisis van VMBO Maastricht nu juist dat de inspectie zich precies aan de wet had gehouden, en daarom alle problemen rond de schoolexamens had gemist, terwijl die – laten we eerlijk zijn – toch wel vermoed hadden kunnen worden.