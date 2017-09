Gluren bij de duurzame buren in Rotterdam

Het huis van Willemijn Sneep (27) en Joost van der Wiel (29) is nog lang niet af. De grote tuin - met kippenhok - oogt verwilderd, isolatiemateriaal steekt uit het plafond van de garage onder het huis, het stucwerk van de buitenmuren is verbrokkeld, de voordeur alleen bereikbaar via een stapeltje wiebelige stenen. Er is, zoveel is duidelijk, nog veel werk aan de winkel. Maar na een jaar intensief klussen - “we hebben het meeste zelf gedaan, met hulp van vrienden en familie” - kunnen Willemijn en Joost prima wonen in hun oude Rotterdamse dijkwoning aan de Vroesenkade.

“Toen we het kochten, was het een puinhoop”, vertelt Sneep, freelance journaliste. “Het was gekraakt geweest en er had een wietkwekerij ingezeten. De waterleiding was afgesloten, zelfs de meterkast was gestolen. Het gras groeide tot in de garage.” Maar voor het stel was het dé kans om vlak bij het centrum van Rotterdam voor weinig geld een vrijstaand huis met grote tuin te kunnen kopen. “Omdat we het van binnen toch bijna helemaal opnieuw moesten opbouwen, hebben we het meteen maar zo duurzaam mogelijk gedaan.”

Het is zo perfect geïsoleerd dat de rook van een kaars stil blijft hangen als je hem uitblaast

Dus kregen de binnenmuren een veertien centimeter dikke isolatielaag van multipor, een ‘ademend’ mineraal, werden de oude schuiframen vervangen door ‘namaak’ met driedubbel glas en kwam er een dikke isolatielaag onder het dak en de vloer. “Het is zo perfect geïsoleerd dat de rook van een kaars stil blijft hangen als je hem uitblaast. Er is geen enkele tochtstroom”, zegt Van der Wiel, die de kost verdient als restaurateur van oude auto’s en motoren.

Ventilatiesysteem met warmteterugwinning Zonnepanelen op het dak leveren meer dan voldoende stroom voor het tweepersoonshuishouden. De aanleg van een ventilatiesysteem met warmteterugwinning is een volgend project. “Want als we nu tijdens het koken frisse lucht binnen willen, moeten we de keukendeur openzetten.” “Het huis van Willemijn en Joost laat zien hoe je een oude woning energie- neutraal en duurzaam kunt maken”, zegt Elsbeth Grievink van Gluren bij de Duurzame Buren, een gemeentelijk initiatief dat Rotterdammers en andere geïnteresseerden wil inspireren om hun woning duurzamer te maken. “Een voorbeeld voor andere mensen die overwegen een oud pand op te kopen en duurzaam te verbouwen.” Maar ook als je geen verbouwplannen hebt, is het leuk om duurzame huizen van binnen te bekijken. “En duurzaam verbouwen hoeft niet altijd zo rigoureus, hoor. We laten zien dat het ook op andere, slimme manieren kan.”

Leuk en bijzonder wonen De gemeente riep Gluren bij de Duurzame Buren zeven jaar geleden in het leven om jonge, hoogopgeleide Rotterdammers en hun gezinnen ervan te weerhouden de stad de rug toe te keren door te laten zien hoe leuk en bijzonder je in de Maasstad kunt wonen. Tientallen woningeigenaren zetten hun deuren open. Of het aan dit initiatief ligt is de vraag, maar Rotterdam is sinds enkele jaren zo ‘hot en hip’ dat jonge, hoogopgeleide gezinnen er graag wonen. Sinds vorig jaar ligt de nadruk dan ook meer op energiebesparing en duurzaamheid, eveneens een grote opgave voor de stad. De gemeente initieert zelf ook duurzame bouwprojecten, zoals de bebouwing van de voormalige velden van hockeyvereniging Leonidas aan de Kralinger Esch. Op het terrein verrijzen 46 vrijstaande woningen die de bewoners zelf mogen (laten) ontwerpen. Dat heeft geleid tot een zeer gevarieerde wijk, waar geen huis hetzelfde is. De grond was relatief goedkoop, maar de woningen moesten aan strikte duurzaamheidseisen voldoen. Behalve voor energiebesparing en isolatie gelden bijvoorbeeld ook richtlijnen voor de omvang van de bebouwing (maximaal dertig procent van de kavel) en de inrichting van de tuin (maximaal dertig procent tegels). Foekje Fleur en Marcel IJzerman © Johan Nebbeling

‘Schuttingen zijn hier uit den boze’ “Voor ons waren die strenge eisen geen probleem. Ze pasten precies bij onze wensen”, zeggen beeldend kunstenaar Foekje Fleur (29)en documentairemaker Marcel IJzerman (31). De kavels waren zo populair dat IJzerman en Fleur de hunne (van 230 m2) alleen konden bemachtigen door drie dagen voor het kantoor van de makelaar te bivakkeren. Nu, een klein jaar later, begint hun duurzame woning op orde te komen en popelt IJzerman om de gevelstroken van Nederlands cederhout uit de bossen van Staatsbosbeheer aan te brengen, zodat het huis echt ‘af’ oogt. Ook IJzerman en Fleur hebben kippen rondscharrelen in de tuin. “Wel een beetje een cliché, hè?”, lacht hij. De uitstekende isolatie, de zonnepanelen, de warmtepomp en de warmteterugwininstallatie in de douche maken het huis energieneutraal, al moet dat in de praktijk nog blijken. Het houten plafond van de be­ne­den­ver­die­ping is ook de draag­con­struc­tie van het huis

Duurzaam en bijzonder Behalve duurzaam is hun huis bijzonder. De twee wonen op de bovenverdieping, in een ruime woonkamer waar door de hoge ramen van alle kanten licht binnenvalt. Beneden is de slaapkamer, de badkamer, het atelier van Fleur en de werkkamer van IJzerman. Fleur: “De architect heeft het helemaal naar onze wensen ontworpen en slimme toepassingen bedacht. Zo is het houten plafond van de benedenverdieping ook de draagconstructie van het huis.” Wel even wennen is het elitaire Kralingse openluchtzwembad, dat aan hun huis grenst. “Als ik ’s ochtends de gordijnen opentrek, zie ik soms een man in zijn zwembroek. Best awkward”, zegt Fleur. Maar schuttingen zijn hier uit den boze en dus is het wachten tot, over een paar jaar, het verse rijtje bomen langs de tuin voldoende zal zijn gegroeid om hen die aanblik te besparen.