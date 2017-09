Ging de Hema overstag voor een luidruchtige elite?

Daar is volgens het warenhuis behoefte aan, want niet alle meisjes willen ondergoed met roze hartjes. Eerder al voegde de HEMA in driehonderd winkels de jongens- en meisjesafdelingen samen onder de naam ‘kids’.

Maar de nieuwe maatregel leidde op sociale media al snel tot verontwaardigde reacties. “Eerst Zwarte Piet verbannen, toen de hoofddoek in het assortiment en nu geen leuke Jongens- of meisjeskleding meer? Boycotten die tent!” Hoe valt die woede om het vervangen van labels voor kinderkleding te verklaren?

Uit de negatieve reacties op Twitter blijkt vooral dat veel mensen de indruk hebben dat een kleine groep klanten (slechts één meisje, volgens internetkrant De Dagelijkse Standaard) veranderingen eist waar een meerderheid niet op zit te wachten. Ging de Hema hier opnieuw overstag voor een luidruchtige elite die ‘totaal de weg kwijt was’? Hoeveel genderneutrale mensen zijn er nou eigenlijk, vroeg één van de twitteraars.

Stroomversnelling

Die vraag is begrijpelijk. Sociale media hebben de roep om maatschappelijke verandering in een stroomversnelling gebracht. Minderheden die vroeger amper van zich lieten horen omdat ze geen fysiek machtsblok konden vormden – vrouwen bijvoorbeeld, maar denk ook aan de BlackLivesMatter-beweging – kunnen zich tegenwoordig razendsnel op internet verenigen om bedrijven, universiteiten of gemeentes tot de orde roepen als die in hun ogen discrimineren. Grote instituties zijn gevoelig geworden voor deze naming and shaming. Voor hen zijn sociale media als Facebook en Twitter bovendien de makkelijkste manier om te weten te komen wat het publiek van het bedrijf verwacht.

Ook de kritiek op rolbevestigende kinderkleding is zo begonnen. Eind juli stak in Engeland een Twitterstorm op over kinderkleding van supermarktketen Morrisons. Die verkocht truitjes met de tekst ‘little boy, big ideas’, plus een variant voor meisjes met de tekst ‘little girl, big smiles’. “Het is Victoriaans” twitterde één van de verontwaardigde Engelsen. “Meisjes moeten lachen en mooi zijn en jongens hebben grootse ideeën?” Morrisons verklaarde dat de truien nu eenmaal populair zijn en dat het ook kleding met de tekst ‘girlpower’ verkoopt.

Het gevaar van kritiek op rolbevestigende producten is, dat die kan terugslaan op klanten die ze altijd met plezier hebben gekocht. Als je jarenlang roze kleertjes voor een meisje hebt aangeschaft, ben je dan achterlijk? Die suggestie wekt irritatie, zeker als andere tradities die volgens deze groep achterlijker zijn, buiten schot blijven. De HEMA, schreef een twitteraar, is een winkel “waar je geen jongen mag zijn wel een onderdrukking hoofddoek mag kopen als je vrouw bent.”

Of de Hema ook tegemoet is gekomen aan de wensen van een politiek-correcte minderheid is intussen de vraag. Progressieve Nederlandse ouders ergeren zich al jaren aan speelgoedwinkels die strikt onderscheid maken tussen roze speelgoed (fornuisjes, poppen) en typisch ‘jongensspeelgoed’. Uit de reacties op Twitter bleek dat nogal wat Nederlanders de opwinding over het Hema-besluit raarder vonden dan het besluit zelf. “Ik ben echt in shock over hoe mensen reageren op #hema besluit. Alsof ze zeggen dat je kind vanaf nu genderloos is.” En nog nuchterder: “Wat is er zo erg aan dat een winkelketen de labels in hun kleren gaat vervangen?”

Lees ook: De mannenheerschappij is voorbij in het Lego-lab