GGZ moet wachtlijsten zelf indammen

Het lijkt een refrein in de zorg te worden. Is er een probleem, dan is e-health deel van de oplossing. Vorige week sprak minister Edith Schippers van volksgezondheid met de ggz af om ‘hardnekkige’ wachtlijsten in de geestelijk gezondheidszorg aan te pakken. Een van de afspraken: een online behandeling tijdens het wachten.

Lees verder na de advertentie

Het is zeer de vraag of e-health het meisje van de wachtlijst had kunnen helpen, of verergering van haar klachten had kunnen voorkomen

De wachtlijsten werden politiek toen de ouders van een 16-jarig suïcidaal meisje een wanhopig bericht op Facebook zetten vorige maand. Het meisje deed een nieuwe zelfmoordpoging terwijl ze op een wachtlijst stond. Het bericht ging viraal. Staatssecretaris Martin van Rijn vond na politieke druk toch een behandelplaats voor haar.

Het is zeer de vraag of e-health het meisje van de wachtlijst had kunnen helpen, of verergering van haar klachten had kunnen voorkomen. Uit onderzoek blijkt namelijk dat artsen positief zijn over e-health bij lichte klachten, zoals paniek en stress, maar als het om zware klachten gaat is niets over het effect bekend.

Op de wachtlijsten staan vooral mensen met zware problemen als trauma’s, eetstoornissen en persoonlijkheidsstoornissen. Ook patiënten met dubbelproblematiek als een licht verstandelijke beperking en een psychiatrische stoornis, moeten maanden wachten. Deze groepen hebben vaak langdurige behandeling nodig.

De kans is dus groot dat ze, ondanks een online behandeling, op de wachtlijst blijven staan.

Deadline Zorgverzekeraars, gemeenten en ggz-aanbieders hebben ook met de minister afgesproken om beter samen te werken in de strijd tegen de wachtlijst. Nu wijzen de partijen vaak naar elkaar als het gaat om de verantwoordelijkheid voor een patiënt voor wie wachten geen optie is. Veel gemeenten verwachten dat de GGZ zelf oplossingen zoekt. En instellingen verwijzen naar elkaar. De GGZ belooft ook dat zij meer hulpverleners vrijstelt om patiënten met zware klachten te behandelen Of dat patroon binnen een jaar doorbroken kan worden, is onzeker. Zeker omdat de minister het oplossen van dit probleem aan de partijen zelf overlaat. Ze stelt alleen samen met hen een plan van aanpak op voor goede informatiedeling. Ze stelt geen extra geld beschikbaar. Ze geeft wel een deadline: halverwege 2018 moeten de wachtlijsten niet langer zijn dan wettelijk mag. De GGZ belooft ook dat zij – ten koste van de hulp aan mensen met lichte klachten - meer hulpverleners vrijstelt om patiënten met zware klachten te behandelen. Deze groep moet vaak opgenomen worden. De GGZ bouwt echter in opdracht van de minister het aantal bedden in klinieken af. Psychische zorg thuis, dichtbij de mensen, komt daarvoor in de plaats. Het Trimbos-instituut waarschuwt al een jaar dat de opbouw van deze zorg aan huis achterloopt op de afbouw van de bedden. De hulpverleners lopen over van het werk. Er is meer mankracht nodig, zegt Trimbos. Dan kunnen patiënten geholpen worden vóórdat hun probleem verergert, ze in de specialistische GGZ belanden, en dus op een wachtlijst terechtkomen. De minister kiest nu voor een omweg. Ze laat zorginstellingen plannen indienen bij de zorgverzekeraars om zorg thuis versneld op te bouwen. Terwijl hun boodschap luid en duidelijk is: ze hebben meer personeel en dus geld nodig. Van de minister Schippers krijgen ze dat in ieder geval niet. Of de partijen haar strakke deadline halen, hangt dus volledig van henzelf af. Lees ook: Databank GGZ stopt met koppelen behandelgegevens

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.