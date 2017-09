Gezocht: natuurkundeleraren

Het doel is om een nieuwe eerstegraads natuurkundeleraar te vinden. Dat eerstegraads is belangrijk, want die zijn schaars. De tweedegraders, de leraren die lesgeven in de onderbouw, zijn nog wel te vinden. Maar natuurkundeleraren die voor de hoogste klassen mogen staan? Moeilijk.

Het Stedelijk Lyceum in Enschede gaat op zoek. Nanine van Gennip, hoofd afdeling P&O, en P&O-adviseur Inge Klaassen zijn de expeditieleiders die de klus moeten klaren. Een dorre bedoening, die zoektocht, want veel natuurkundeleraren zijn er niet. Zo zag hun queeste er uit.

In de regionale krant Tubantia , de Volkskrant , op websites Intermediair en VK Banen wordt een oproep geplaatst. Wij zoeken docenten, staat daar in. Voor meer informatie moeten leraren naar de website van de school, daar staat welke vacatures Het Stedelijk Lyceum te bieden heeft. In het begeleidende tekstje staat dat het Stedelijk een scholengemeenschap is, dat het volop kansen wil bieden en brede ontplooiingsmogelijkheden. "Vijf jaar geleden was dat genoeg geweest voor flink wat reacties", zegt Klaassen.

Klinkt dat niet wat laat, voor een pensionering die Van Gennip en Klaassen al een tijdje hadden kunnen zien aankomen? "We moeten eerst precies weten op welke locatie wat nodig is", zegt Van Gennip. Het Stedelijk Lyceum heeft zes locaties en een internationale schakelklas. Eerst moet duidelijk zijn hoeveel leerlingen elke locatie volgend jaar heeft. Voor dat overzicht er is, is het mei.

Natuurkundeleraar Gerard Cleine gaat in de zomer met pensioen. Sinds 2001 werkt hij voor Het Stedelijk Lyceum, jarenlang heeft hij pubers richting het eindexamen geloodst. In mei wordt de vacature voor zijn baan opengesteld, samen met alle andere vacatures die Het Stedelijk Lyceum heeft.

Maar die teksten wil ze niet zomaar uit haar mouw schudden, het is belangrijk om dat goed te doen. Dus gaat dezelfde vacature, voor die schaarse eerstegraads natuurkundeleraar, nu nog een keer online. In dezelfde kranten en op dezelfde websites. Voor het eerst plaatst de school de vacature ook op LinkedIn, een nieuwe kanaal voor Het Stedelijk Lyceum.

Het is een bloedhete dag, leerlingen lopen in korte broeken en zomerjurkjes. Op 22 juli begint de zomervakantie, begin september verwachten leerlingen een nieuwe natuurkundeleraar. Van Gennip: "We gaan in de toekomst een tekst zodanig opstellen dat mensen denken: dat is cool, ik wil graag voor die school werken".

Het vak verandert, zeggen Van Gennip en Klaassen. Het lerarentekort vergt een strategischer benadering van personeelsbeleid. Dat tekort is niet alleen een probleem, benadrukken ze, het is ook leuk dat ze moeten zoeken naar nieuwe manieren om personeel aan te trekken. "We moeten wervende vacatureteksten maken, die passen bij het type docent dat we willen", zegt Van Gennip.

Het Stedelijk Lyceum wil dat liever niet. "Wij willen mensen die binding voelen met de school en dat is problematisch als iemand via een uitzendbureau werkt", zegt Van Gennip. "Daarbij zijn leraren die via die bureaus werken voor ons als school veel duurder dan een leraar die we in dienst nemen."

De P&O'ers beginnen ook met een belrondje langs de lerarenopleidingen in de regio. Hebben die nog getalenteerde studenten in de aanbieding die binnenkort hun diploma halen?

Nog een maand tot de zomervakantie en Het Stedelijk Lyceum heeft nog altijd geen natuurkundedocent. De school besluit intensiever gebruik te gaan maken van het eigen netwerk. Klaassen en Van Gennip roepen docenten op de vacature in hun eigen kring en via Twitter te verspreiden. 'Hé mensen', twittert een van de teamleiders dan, 'er is dus een vacature natuurkunde bij mij op school in Enschede. Wil je of ken je iemand?'

Zodra een leraar in opleiding is mag die lesgeven aan de bovenbouw van havo en vwo, en een tweedegraads leraar is gemakkelijker te vinden dan een eerstegraads docent. De zoektocht naar een nieuwe natuurkundeleraar is weliswaar niet geslaagd maar de missie is toch volbracht. Voor nu krijgen alle leerlingen natuurkunde. Het Stedelijk Lyceum begint zonder openstaande vacatures aan het nieuwe schooljaar.

"Heeft heeft even geduurd voor die beslissing viel. Maar dat is best logisch", zegt Van Gennip. "Een opleiding gaat hem veel tijd kosten. Maar we vinden het ook goed en belangrijk dat we leraren extra scholing kunnen bieden."

Op zoek naar de succesformule

Ze moeten anders gaan werken. Dat is Nanine van Gennip en Inge Klaassen, de P&O'ers van Het Stedelijk Lyceum in Enschede, duidelijk. Ooit was het voldoende een personeelsadvertentie te plaatsen en de sollicitanten kwamen vanzelf. Nu niet meer. "Dat wisten we al langer", zegt Van Gennip. "Maar tot nu toe ging het nog wel."

"We gaan nu beter nadenken over de vraag: wie hebben we eigenlijk nodig", zegt Van Gennip. Een docent die tweetalig onderwijs interessant vindt of iemand die zich graag bezighoudt met sport in het onderwijs? "We zullen vaker mensen moeten binnenhalen die al op een andere school werkzaam zijn. Dan helpt het als we kunnen formuleren waar bij ons op school de uitdaging zit."

De P&O'ers organiseren sinds dit schooljaar workshops om gezamenlijk een antwoord te formuleren op die vraag. Van Gennip en Klaassen willen niet over een nacht ijs gaan. Het is de bedoeling dat de hele organisatie betrokken wordt bij dat proces, een externe deskundige helpt daarbij.

Is het ze tegengevallen, de zoektocht naar een natuurkundeleraar? "Uiteindelijk hebben we gewoon kunnen starten", antwoordt Van Gennip. "Ik vind de oplossing die we nu gevonden hebben niet gek, ik vind het zelfs erg goed dat we een van onze docenten de kans kunnen geven zich verder te ontwikkelen."

Die interne scholing zal in de toekomst, als het lerarentekort verder oploopt, nog belangrijker worden, zeggen de twee. Niet alleen zullen meer tweedegraads docenten een masteropleiding volgen tot eerstegrader, er zullen ook steeds meer docenten bijkomen die twee of drie vakken mogen geven. Een scheikundeleraar die een verkorte opleiding volgt voor natuurkunde bijvoorbeeld. Ook de VO-raad, de organisatie van werkgevers in het voortgezet onderwijs, deelt die verwachting.

Verder haalt de school de banden aan met hogescholen en de universiteit in de regio. De lijntjes moeten kort zijn, zodat zo veel mogelijk studenten voor hun stage naar Het Stedelijk Lyceum willen. Zijn ze eenmaal in het vizier, dan kan de school de meest talentvolle leraren in de dop alvast binnenhengelen.

"Het onderwijs kan best log zijn", zegt Van Gennip. "Maar ik heb er ook vertrouwen in dat we aan het bewegen zijn. Ik vind het best spannend, maar dit biedt ook veel mogelijkheden. Ik ben benieuwd hoe dit nieuwe personeelsbeleid gaat uitpakken."