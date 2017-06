Gezocht: mensen die mijn vader hebben gekend

Het onderzettertje op de grote tafel in hartje Alkmaar is een viltje van Borgoe, Surinaamse rum. Op het theelepeltje herkent de goede verstaander het wapen van Suriname: Justitia, Pietas, Fides.

Marjolein is honderd procent Nederlands, maar de snippertjes Suriname zijn overal in haar huis, in haar leven. Vroeger al, toen ze nog klein was. Ze aten bijvoorbeeld anders dan bij vriendinnen, pittiger. En in de jaren tachtig, toen het oorlog was in Suriname, luisterde haar moeder Gerda op het kraakradiootje naar het nieuws uit het land waar ze drie jaar had gewoond.

Achteraf zegt Marjolein: “Misschien hoopte ze zo wel iets over hém te horen.”

‘Hém’, dat is Sjaak van de Poll, Marjoleins biologische vader.

Toen Marjoleins oma haar op haar eenentwintigste vertelde dat de kunstenaar niet haar vader was, was ze ‘bijna opgelucht’. Het had nooit geboterd, ze leek niet op hem, en bovendien had ze in een vlaag van nieuwsgierigheid wel eens in paperassen zitten snuffelen waarna er vermoedens waren gerezen.

Gerda was negentien toen ze in 1963 met haar toenmalige man naar Suriname vertrok. Die relatie strandde, maar Gerda had het naar haar zin, ze bleef, vond een baan. De twintig jaar oudere militair Sjaak kende ze oppervlakkig, hij woonde vlak bij haar werk, en toen hij haar zijn logeerkamer te huur aanbood, aarzelde ze niet.

Overleden

Gerda wist zijn naam, zijn geboortedatum, dat hij sergeant-majoor was, een moeder in Rotterdam had. Meer niet. De ene brief die ze nog eens van Sjaak had gekregen, had ze ongelezen verscheurd.

In de begindagen van internet zocht Marjolein in de telefoonboeken van heel Nederland; iedereen die zijn voorletters en achternaam met haar vader deelde, kreeg een brief. Ze had beet: tussen de reacties zat er een van een neef van Sjaak. Bij hem thuis zag Marjolein voor het eerst beelden van haar vader. Die, zo bleek, in 1985 overleden was.

Ze had, zegt ze, heel nuchter, met elk scenario rekening gehouden. “Dat hij niets met me te maken wilde hebben bijvoorbeeld, maar ook dat hij dood was. Voor elke afloop had ik me schrap gezet.”

Gek genoeg, zegt ze nu, was ze allang blij dat ze een aanknopingspunt had gevonden - ook al betekende zijn dood dat ze haar vader nooit zou leren kennen. “Toen ik hoorde dat mijn opvoedvader mijn vader niet was, was mijn biologische vader al overleden. Er was niets meer aan te doen. En de tien jaar die ertussen zaten, hadden de scherpe randjes er wat afgehaald.”