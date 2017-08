Gewoon nog circus op gekraakt ADM-terrein

Wat voegen die krakers aan waarde toe aan Amsterdam? Die vraag werd onlangs opgeworpen in een raadsdebat over een stuk grond in het westelijk havengebied, ooit in bezit van scheepswerf ADM, nu alweer twintig jaar gekraakt. Wie antwoord wilde, kon dit weekend komen kijken tijdens het Jetlag-festival.

Jetlag draait om experimenteel circus en muziek. En de mix daarvan, soms letterlijk. Want hoe valt het optreden van de Franse groep Kitsch Kong te typeren? Acrobatiek, muziek, absurdistisch theater? En een acrobaat die zich Monsieur le Directeur noemt, speelt op gitaar een heavymetalversie van een Beethoven-compositie, ondersteboven hangend aan een klimtouw. "Wat ik nu ga doen, is erg gevaarlijk", waarschuwt hij van tevoren. "Als het niet lukt, is het begin van deze show meteen ook het eind."

Kraken is verboden. Wie zich daaraan schuldig maakt is crimineel. Niels Kooijman

De bezoekers komen van overal. Behalve Nederlands wordt er Duits gesproken en Frans, Engels, Spaans, Italiaans. Maar anders dan in de binnenstad loopt hier niet het toeristentype met rolkoffer rond - dat Amsterdam veel geld oplevert, én overlast. Wel veel dreadlocks hier, en baarden en knotjes en vaalgewassen zwarte kleren.

Dit festival past hier. Het ADM-terrein is in twintig jaar uitgegroeid tot een vrijplaats waar veel kan wat elders in de stad aan regels gebonden is. Er wonen dik honderd mensen en veel van hen doen iets in het creatieve circuit, als kunstenaar, als decorbouwer, als technicus. Hier kunnen ze hun gang gaan. Vroeger had Amsterdam meer van zulke plekken, nu niet meer, en nergens anders in Nederland bestaat zoiets.

Maar de eigenaar van de grond, Chidda Vastgoed BV, boekte afgelopen zomer twee belangrijke overwinningen in haar strijd om het terrein ontruimd te krijgen. Tot nu toe zag Amsterdam geen reden tegen de krakers op te treden; Chidda had geen duidelijk plan met de grond en de gemeente wil niet ontruimen voor leegstand. Maar eind juni dwong de bestuursrechter de gemeente de krakers alsnog de wacht aan te zeggen en dat heeft ze vorige week gedaan: binnen een half jaar moet het ADM-terrein leeg zijn. Eind juli kwam daar nog een uitspraak overheen in een civielrechtelijke zaak tegen de krakers zelf, met ongeveer dezelfde uitkomst.

Kans op uitstel Toch zien de krakers nog kansen. Ooit heeft de gemeente bepaald dat deze grond voor scheepsbouw bestemd moet blijven en die eis geldt nog steeds. De vraag is nu: voldoet de huurder die Chidda voor het terrein heeft gevonden aan die voorwaarde? Het gaat om Koole Maritiem, dat geen schepen bouwt, maar bergt en sloopt. Volgens Chidda is dat 'scheepsbouwgerelateerd' en wethouder Kajsa Ollongren (D66) heeft al laten weten: 'Daar lijkt het inderdaad op'. Maar een (linkse) meerderheid in de gemeenteraad wil dat eerst grondig laten uitzoeken en heeft Ollongren laten beloven tot die tijd geen 'onomkeerbare stappen' te zetten. Sowieso gaat de gemeente in beroep tegen de uitspraak van de bestuursrechter. Niet om de ADM-krakers de hand boven het hoofd te houden, maar omdat ze haar uitgangspunt 'niet ontruimen voor leegstand' overeind wil houden. Dat beroep biedt de krakers de kans op uitstel: zij kunnen de rechter vragen dat de ontruiming opgeschort wordt tot na de uitspraak. "En zulke kwesties lopen lang", zegt ADM'er Hay Schoolmeesters. "Dat kan zomaar een half jaar extra duren." Chidda ergert zich intussen groen en geel. De twijfels in de gemeenteraad noemt woordvoerder Niels Kooijman 'een stuiptrekking van links' en dat de gemeente in beroep gaat, vindt hij 'minachting van de bestuursrechter'. En dan krijgen die ADM'ers ook nog een vergunning voor zo'n festival! "Kraken is verboden. Wie zich daaraan schuldig maakt, is crimineel." Tijdens Jetlag is de sfeer is zorgeloos. Het is fris en het waait stevig, maar de zon schijnt en halverwege de zaterdagmiddag is de dag nog jong. Als het eerste bandje z'n optreden begint, om half vier, wordt het publiek begroet met een vriendelijk 'goedemorgen'. Weggaan? Niemand die er zelfs maar aan denkt.

