Gevluchte inwoners Aleppo leiden Nederlanders rond in Tropenmuseum

Zorgvuldig legt Mostafa een sleutelbos neer. "Die zijn van mijn fotowinkel en huis. Ik heb ze meegenomen toen ik in 2013 vertrok. Ik dacht toen nog dat ik snel weer thuis zou zijn."

Naast de sleutels plaatst hij wat foto's uit het familiealbum. Daarop staan kinderen, spelend in een straat in Aleppo. Wat is er over van die buurt? "Compleet verwoest", antwoordt Mostafa die een zenuwachtige lach niet kan onderdrukken.

De sleutelbos en familiekiekjes zijn de laatste persoonlijke toetsen die Mostafa Betaree (29) aanbrengt, kort voor de opening van een fototentoonstelling over de Syrische stad Aleppo in het Tropenmuseum in Amsterdam. Iedere zondag leiden twaalf naar Nederland gevluchte oud-inwoners van Aleppo bezoekers rond langs foto's van hun stad en vertellen zij over de Syrische plaats die synoniem werd van complete verwoesting.

Die rondleidingen worden maar een dag per week gegeven. Anders zouden de vluchtelingen te veel verdienen en raakt hun uitkering in het gedrang, legt Mick Groeneveld van het Tropenmuseum uit.

Ieder voor zich

Tijdens de generale repetitie van zo'n rondleiding voor een handjevol journalisten waren er geen lange politieke bespiegelingen of tranentrekkende verhalen over verloren vrienden. Mostafa en de 27-jarige Armen Melkonian vertellen in het Engels, soms gemengd met verbazingwekkend goed Nederlands voor mensen die hier pas anderhalf jaar wonen, over gezellige avonden bij de universiteitscampus. Over de gastvrije inwoners en bijzondere gebouwen in hun stad. En, onvermijdelijk, over de oorlog die alles kapot maakte.

Wat onwennig gaan Mostafa en Armen voor langs de beelden. Het is een mengeling van foto's van het leven zoals het was en platen die onmiskenbaar een relatie hebben met de oorlog die nu al zes jaar in Syrië woedt. Zo zijn er de bekende zwart-witfoto's van Zilveren Camera-winnaar Eddy van Wessel en foto's van vrouwen die poseren met hun kinderen terwijl ze een vuurwapen dragen. "In een oorlog is het ieder voor zich. Als je jezelf veilig wilt houden heb je een wapen nodig", legt Mostafa uit. "Als deze mensen nog leven dan lijden ze. Dat is zeker."

Tussen de verschillende onderdelen van de expositieruimte hangen doeken met prints van verwoeste straten in Aleppo. In die straten zijn ook weer doeken gespannen, een inmiddels bekend beeld dat dient om sluipschutters dwars te zitten.