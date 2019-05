Gerrit Zalm helpt zijn kroonprins alsnog op de troon: Chris Vogelzang wordt topman bij Danske Bank

Danske Bank, de bank in het hart van de grootste witwaszaak van de afgelopen tijd, heeft een nieuwe topman gevonden. De Nederlander Chris Vogelzang neemt op 1 juni het roer over van de huidige, tijdelijke, topman Jesper Nielsen. Vogelzang moet de bank de komende tijd door tal van internationale strafzaken loodsen.

Chris Vogelzang enkele jaren terug in Den Haag.

Vogelzang (56) volgt met zijn overstap zijn voormalige baas Gerrit Zalm naar Danske Bank. Zalm is sinds kort commissaris bij Danske. Hij werkte eerder samen met Vogelzang bij ABN Amro. Zalm maakt onderdeel uit van het nominatiecomité van de Deense bank dat Vogelzang als beoogd bestuursvoorzitter heeft voorgedragen.

Bij Danske Bank kan Vogelzang zich opmaken voor een gigantische klus

Machtsstrijd Lange tijd werd Vogelzang gezien als gedoodverfd opvolger van Zalm als hoogste baas bij de ABN Amro, maar een interne machtsstrijd binnen de staatsbank kostte hem de hoogste baan. Voordat Vogelzang in 2017 vertrok bij ABN Amro zat hij acht jaar lang in de raad van bestuur van de bank, waar hij onder andere de consumentendivisie leidde. In zijn hoedanigheid als bestuurslid was Vogelzang verantwoordelijk voor de integratie van de restanten van ABN Amro en het Nederlandse deel van Fortis, dat in 2008 door de staat genationaliseerd werd. De relatie tussen Vogelzang en de staat als aandeelhouder was niet best, zo bleek uit eerder onderzoek van Het Financieele Dagblad. Volgens de krant zou Vogelzang zich heftig hebben verzet tegen het besluit van minister Dijsselbloem om een forse salarisverhoging voor de top van de bank in 2015 terug te draaien. Dat zou mede een reden zijn geweest om hem te passeren als hoogste baas bij ABN Amro. Die positie ging naar oud-ambtenaar Kees van Dijkhuizen. De afgelopen jaren werkte Vogelzang vooral in Londen bij investeerder Blackstone en bij adviesbureau Boston Consultancy Group.

Witwasschandaal Bij Danske Bank kan Vogelzang zich opmaken voor een gigantische klus. Vorig jaar kwam naar buiten dat de bank tussen 2007 en 2015 via een bijkantoor in Estland naar schatting 200 miljard dollar aan dubieuze transacties vrijwel ongecontroleerd had laten doorgaan. Veel van dat geld zou afkomstig zijn uit Rusland en uit criminaliteit verkregen zijn. Uit eigen onderzoek bleek dat de bank van duizenden klanten geen idee had wie zij zijn, of waar zij hun geld mee verdiend hebben. In meerdere landen zijn strafrechtelijke onderzoeken gestart naar Danske Bank en zijn voormalige bestuurders – naast thuisland Denemarken bijvoorbeeld ook in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. Sinds het bekend worden van het witwasschandaal is de beurswaarde van de bank gehalveerd, in anticipatie op mogelijke miljardenboetes en verlies aan klanten. Danske heeft aangekondigd zich volledig te willen terugtrekken uit de Baltische landen en Rusland.

