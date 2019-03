Gepensioneerden zijn boos: gun ons een plek aan de onderhandelingstafel

Hij hoort het steeds vaker de laatste maanden: ‘Ga wat doen, ga de barricaden op!’. Als voorzitter van de belangenvereniging voor gepensioneerden NVOG heeft Jaap van der Spek te maken met een boze achterban. Waarom zitten zij niet aan tafel bij het overleg over een nieuw pensioenstelsel? Onderhandelen willen ze, iets wat tot nu toe is voorbehouden aan werknemers, werkgevers en het kabinet.

Vandaar dat de NVOG vandaag samen met de Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepen­sioneerden begint met een radiocampagne. De boodschap richt zich tot verantwoordelijk minister ­Wouter Koolmees van sociale zaken en de pensioenonderhandelaars: gun ons een plek aan tafel. Volgens de twee verenigingen vertegenwoordigen ze samen zo’n 300.000 leden.

“Maar het liefst zien we óók dat minister Koolmees nieuwe rekenregels laat opstellen voor hoeveel geld pensioenfondsen in kas moeten hebben. Die vinden wij nu te streng.”

U wilt dat geluid aan de onderhandelingstafel laten horen. Maar uw belangenvereniging zat dit jaar al twee keer aan tafel bij de minister, en de volgende afspraak staat ook al gepland in april.

“Gehoord worden is iets anders dan meebeslissen. Voor het draagvlak van het nieuwe pensioenstelsel is het essentieel dat gepensioneerden daarover hebben meegedacht. Én jongeren, trouwens. Er wordt wel gedacht dat ouderen en jongeren in deze discussie tegenover elkaar staan, maar dat is niet zo. Wij vragen dus ook van de minister of jongerenorganisaties van de vakbonden mee mogen praten.”