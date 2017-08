Gepensioneerd, maar niet afgeserveerd

Wanneer Jet Creemers afscheid neemt als voorzitter van de branchevereniging van gecertificeerde incasso-ondernemingen, komt het besef. Er is een lieve afscheidsreceptie met de vele werkrelaties waar ze zoveel jaren zeer vriendschappelijk mee is opgetrokken.

"Het is eind 2013. Ik rij naar huis en denk opeens: ik kom die mensen nooit meer tegen. Want de incasso is een totaal andere wereld dan waar ik voor de rest in verkeer. Tegelijk realiseer ik me: dit is wat heel veel mensen aan de top, die hun leven lang keihard gewerkt hebben, meemaken."

Zo ontstaat haar nieuwe missie: "Ik ga mensen die een topbaan hebben gehad en zijn gestopt met werken, verzamelen".

Sinds twee jaar runt zij nu het zogenoemde 'Afterworknet'. Zo'n tachtig gepensioneerde hoogleraren, advocaten, journalisten, hoge ambtenaren en ook hun secretaris of secretaressen ontmoeten elkaar minimaal tien maal per jaar voor een lezing over een maatschappelijk thema. Niet vanwege de sociale contacten alleen, maar juist om hun kennis en ervaring nuttig te houden voor de maatschappij. Uit de ontmoetingen vloeien nieuwe initiatieven voort.

Het bekende zwarte gat. Daarmee gaat onnodig kennis en ervaring verloren

Niet relevant Creemers heeft zelf een lange carrière achter de rug in de schuldhulpverlening, maar ook als ondernemer. In 1994 is zij verkozen tot zakenvrouw van het jaar. Vlak bij de uitgang van station Holland Spoor in Den Haag is de ontmoetingsruimte van haar Afterworknet. Vanachter de grote vergadertafel zegt Creemers bij de start van het interview: mijn leeftijd vertel ik liever niet. Daarmee raken we meteen de kern van het probleem: wie ouder is en met pensioen gaat, lijkt niet meer mee te tellen in de maatschappij. "Ja, verstandelijk zeggen we tegenwoordig wel: leeftijd doet er niet toe. Maar gevoelsmatig ligt dat heel anders." Noemt ze haar leeftijd dan vormt zich een beeld van voorbij, niet relevant, vreest zij. Liever praat ze over de inhoud van de maatschappelijke kwestie die ze wil aankaarten. "Mensen met ooit drukke en verantwoordelijke banen in de leeftijd tussen 50 en de 75 jaar die niet meer werken, belanden in een nieuwe levensfase waarvoor veel te weinig aandacht is, is haar punt. Het gevolg kan zijn dat zij verzuren, zich onnuttig voelen en zelfs ziek worden. Het bekende zwarte gat. Daarmee gaat onnodig kennis en ervaring verloren. Ze hebben een veel groter ver­ant­woor­de­lijk­heids­ge­voel dan alleen voor hun eigen kring

Groot verantwoordelijkheidsgevoel Ook een bouwvakker of tramconducteur kan in dat gat vallen als het werk wegvalt, erkent Creemers, maar dat is niet de groep die zij aanspreekt. Zij richt zich op een andere, brede, maar wel vaak hoog opgeleide doelgroep. "Het gaat mij om de generatie van topmensen uit het bedrijfsleven, ondernemers, hoger kader. Mensen die telkens opnieuw bleven bijleren, doorgroeien. "De wereld is tijdens hun professionele leven dramatisch veranderd, geëmancipeerd, technisch totaal vernieuwd. Grote demografische veranderingen hebben plaatsgevonden. Mensen gingen reizen, elders wonen, weg van het platteland. Vanuit een tamelijk kansarme positie zijn veel van deze mensen opgeklommen op de maatschappelijke ladder. Schopten het veel verder dan hun eigen ouders en hun oude omgeving." Naast het harde werken, wat ze meestal met plezier deden, hebben deze mensen nog hun eigen huishouden gerund, maar daarbuiten vaak weinig sociale contacten gelegd. "Het zijn gelijkgestemden. Zij delen het gevoel dat ze daadwerkelijk een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de samenleving. Ze hebben een veel groter verantwoordelijkheidsgevoel dan alleen voor hun eigen kring." En dan houdt dat werk op, of je dat nu leuk vindt of niet. En wat dan? Zijn golfen, reizen, de kleinkinderen nu de invulling van je leven? Deels wel..

Rouwproces Ze schetst hoe het velen vergaat. "Je hebt een afscheidsreceptie. Dan zegt iedereen: geweldig wat je allemaal betekend hebt, we zullen je enorm missen en we houden contact. En dat meent ook iedereen. Maar zij gaan terug naar hun werk. Jij bent eerst ook tevreden over dat mooie afscheid. Maar al snel ontdek je dat het onderhouden van contacten ingewikkeld is. Je stoel wordt door een ander bezet en die stelt het niet echt op prijs dat jij daar geestelijk nog rondhangt. En drie maanden erna heb je nog de euvele moed om in te gaan op de uitnodiging van de secretaresse: kom toch een keer langs voor koffie. Hartstikke leuk, maar na een kwartiertje begint iedereen op zijn stoel te schuiven en op zijn horloge te kijken. Je pakt je jas en je denkt: dit doe ik nooit meer." Creemers noemt het een rouwproces. Maar wel een die in deze kringen een taboe is. Ook die adviserende functie of dat commissariaat wat voor het pensioen nog logisch leek voor later, komt lang niet altijd voorbij. "Zijn golfen, reizen, de kleinkinderen nu de invulling van je leven? Deels wel, maar ja, je kleinkinderen zijn je kinderen niet. En die moeten niet met jou spelen maar met hun leeftijdsgenootjes." Deze groep kan zich niet permitteren om te laten zien dat ze het moeilijk hebben met die nieuwe levensfase

Krachtige mensen Dit speelt overal op de wereld, is haar overtuiging. Het is ook steeds vaker een vrouwenprobleem. Want juist onder de huidige en komende gepensioneerden zitten hoe langer hoe meer vrouwen die eveneens toploopbanen volgden. Een breed maatschappelijk vraagstuk dat onderbelicht blijft, zegt Creemers. Er bestaan wel organisaties die oud-managers naar ontwikkelingslanden uitzenden om daar te helpen bij het opzetten van bedrijfjes. Dan gaat het om een puur praktische inzet. Maar een platform voor ontmoeting en ideeënuitwisseling van topmensen die niet meer werken, is er volgens haar nog niet. Daarom begon zij ermee. Voor 100 euro per jaar kunnen zij zich bij het Afterworknet aansluiten. Mensen zetten hier samen op grond van ervaringen uit hun werkverleden al snel nieuwe dingen op. "Deze groep kan zich niet permitteren om te laten zien dat ze het moeilijk hebben met die nieuwe levensfase. Dat past niet bij hun uitstraling. Het zijn krachtige mensen en je moet zorgen dat ze die kracht houden. Mensen zetten hier samen op grond van ervaringen uit hun werkverleden al snel nieuwe dingen op." Pas aan het einde van het gesprek geeft ze zelf, na enige druk, toch haar leeftijd: 75 jaar. "Ik ben weduwe, heb twee zonen en vijf kleinkinderen, de zesde op komst. Ik heb een dag in de week een omadag. Maar voor dit verhaal doet dat er niet toe. Leeftijd werkt vaak stigmatiserend. Dat zou niet zo moeten zijn. De grote groep mannen en vrouwen die in deze latere levensfase zit, heeft zichzelf, elkaar én de maatschappij nog veel te veel te bieden."

• 'Om gezond oud te worden is zingeving nodig' Dominique Delporte-Vermeiren (53) zat in de raad van bestuur van een internationale kredietverlener, tegenwoordig is zij onder meer gastdocent strategisch innovatiemanagement en commissaris bij drie bedrijven: "Mijn betrokkenheid bij Afterworknet heeft niets met mijn pensioen te maken. Ik ben 53 jaar, getrouwd, heb één dochter en heb 25 jaar lang internationaal gewerkt en vanuit mijn koffer geleefd. Een aantal jaar geleden overleefde ik een zwaar auto-ongeluk, waarna een lange, fysieke herstelproces volgde. "Daardoor verloor ik mijn professioneel netwerk en de sociale status als topvrouw. Bovendien woonde ik als Vlaamse expat weliswaar al jaren in Nederland, maar ik had alleen via werkrelaties een sociaal netwerk hier. Nu zat ik thuis en dacht: wie kan ik bellen voor een kop koffie? Ik wist het niet. "Via het Afterworknetwerk heb ik goede nieuwe contacten gelegd, niet alleen voor de koffie, maar om verder te gaan op een nieuwe weg. Door de brede doelgroep en onderwerpen die aan bod kwamen kreeg ik steeds meer belangstelling voor bredere maatschappelijke en politieke vraagstukken. "Nu bouw ik actief aan een portfolio van toezichthoudende functies, ik heb drie commissariaten en daar heeft het netwerk bij geholpen. "Dit netwerk houdt zich bezig met wat active ageing -actief en sociaal betrokken oud worden - wordt genoemd, dat is inspirerend. De vraag: wat doen we met die hele grote groep mensen wereldwijd die op een leeftijd komen dat ze professioneel niet meer actief zijn? Die nog wel fit zijn en nog zeker twintig jaar kunnen meedraaien in de samenleving? Met alleen city trippen en een oma-dag kom je en wil je niet verder. Deze mensen hebben zingeving nodig, ook om gezond oud te worden."

• 'Ik werk gewoon door, maar nu in de cloud' Kees van der Riet (66), oud-controller gemeente Zoetermeer, is sinds november 2016 met pensioen. "Ik ben bestuurskundige en econoom, had lange tijd een leidinggevende functie bij de gemeente. "Ik werkte altijd graag en van mij hoefde het pensioen niet. Maar ja, bij de overheid geldt pensioen is pensioen, dan moet je er uit. Mijn afscheid heb ik bescheiden gehouden. "Achteraf besef ik dat ik me een beetje gek heb laten maken. Ik kreeg het gevoel: ik ben niet goed genoeg meer, dat is geen prettig idee. Ik heb in de maanden na mijn pensioen een aantal gesprekken gevoerd met een soort psycholoog, iemand die ik nog kende uit mijn werkende leven. "Daardoor begreep ik dat ik me te veel op de wet concentreerde die zegt: je moet stoppen. Terwijl ik naar mezelf moet kijken. Omstandigheden buiten mij om hebben gezegd: jij mag niet meer werken, maar ikzelf verander er niet door. Ik krijg elke maand geld en ik kan doen en laten wat ik zelf wil. Ik werk sindsdien gewoon door, nu alleen in de cloud en niet meer op kantoor. "Ik doe van alles, ik ben penningmeester van een burgerinitiatief voor de zorg geweest, ik zit in een commissie van een energiecoöperatie, ik ben actief bij een voetbalvereniging, ben bezig om met anderen de Dag van de Duurzaamheid in Zoetermeer te organiseren en ik denk mee om Afterworknet succesvol te laten zijn. Daarnaast ben ik een boek aan het schrijven over de relatie tussen de overheid en de samenleving. "Ik ben gescheiden, heb drie kinderen en vier kleinkinderen, het is ook fijn tijd met hen te kunnen doorbrengen. "Een oud-wethouder uit Zoetermeer introduceerde mij bij het Afterworknet. Daar komt met regelmaat een spreker van enige naam en het biedt de kans om met andere, vooral wat hoger opgeleiden te spreken. "Met mensen uit het netwerk kan ik nu om de tafel zitten en belangrijke maatschappelijke problemen bespreken, daarover gezamenlijk publiceren. Voor de gedachtenvorming rond mijn boek is dat erg zinvol. Zo dragen wij ons steentje bij aan de maatschappij. En ook voor onszelf is het belangrijk, gepensioneerden hoeven echt niet alleen opa of oma te zijn."

