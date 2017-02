Generaties zijn niet zo verdeeld over pensioenen

Vaak is een ‘generatieconflict’ voorspeld over het pensioenstelsel. Het bewijs daarvoor ontbreekt. Ook veel jongeren willen het huidige collectieve systeem handhaven.

Lees verder na de advertentie

Nederlanders willen voorlopig geen ander pensioenstelsel, met individuele spaarpotjes in plaats van een collectief spaarsysteem. Slechts een op de drie is voor een individueel pensioen. Jongeren en ouderen denken bijna hetzelfde over het Nederlandse pensioenstelsel.

Dat blijkt uit een representatief onderzoek van opiniepeiler Ipsos, in opdracht van Trouw.

Het Trouw-on­der­zoek laat zien dat er nog

geen aanwijzingen zijn voor de veronderstelde ‘generatieoorlog’

Het onderzoek maakt duidelijk dat het ‘generatieconflict’ over de pensioenen nog ver weg is. Jong en oud delen dezelfde overtuigingen en twijfels. Er is geen aanwijzing dat jongeren liever individueel voor hun pensioen willen sparen. Ze kiezen bijna net zo vaak als ouderen voor het huidige systeem, waarin iedereen verplicht premie afdraagt, om in collectieve spaarpotten te beheren. Alleen in de leeftijdsgroep 35 tot 50 jaar zijn iets meer voorstanders van individueel pensioensparen.

Binnen de achterban van politieke partijen zorgt het pensioendebat voor veel verdeeldheid, blijkt ook uit het onderzoek. Bij de twee partijen die voorstander zijn van een ander pensioenstelsel, D66 en VVD, heeft de eigen achterban daar nog weinig trek in. Slechts 35 procent van de D66-aanhang vindt het een goed idee als mensen kunnen kiezen om zelf hun pensioen bij elkaar te sparen. Onder VVD-kiezers is dat 44 procent.

Pensioenleeftijd De cijfers bevestigen wat Kim Putters, directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau, onlangs opmerkte: er is nog steeds veel solidariteit tussen de generaties. Putters waarschuwde politici dat zij niet te snel moeten roepen dat er een ‘generatieoorlog’ op komst is. Ook over langer doorwerken zijn de generaties behoorlijk eensgezind: 67 jaar als pensioenleeftijd kan, maar daar moet het ook mee ophouden. Er is massaal weerstand om de pensioenleeftijd op termijn nog verder te verhogen dan 67, zoals het kabinet voorstelt. Het idee van het kabinet is dat de pensioenleeftijd meestijgt met de levensverwachting. Daar is 80 procent van de ondervraagden tegen. Alleen jongeren onder de 25 jaar wijken hier iets af. Zij vinden de grens van 67 jaar voor discussie vatbaar. Tekst loopt door onder de afbeelding Ook jongeren twijfelen over verhogen van pensioenleeftijd. © Trouw

Dienstplicht Langer doorwerken blijkt voor twijfelende kiezers een belangrijk onderwerp te zijn. Juist hierover hebben zij veel scepsis. Zwevende kiezers zijn samen met PVV-stemmers en SP-stemmers de grootste tegenstanders van langer doorwerken. Waar jong en oud wel flink over van mening verschillen, is de maatschappelijke dienstplicht. Een meerderheid van de ouderen vindt het een goed idee als jongeren verplicht worden om een periode te werken in de zorg, het onderwijs of het leger. Helemaal enthousiast zijn de kiezers van de partijen 50Plus: van hen vindt 80 procent dat jongeren een maatschappelijke dienstplicht moeten krijgen. Dat is precies tegenovergesteld van de opinie onder jongeren zelf: slechts 24 procent ziet er wel iets in. Tekst loopt door onder de afbeelding Maatschappelijke dienstplicht vooral populair onder 50Plus en CDA. © Trouw Het Ipsos-onderzoek is uitgevoerd onder een representatieve steekproef van 1100 Nederlanders. Waar gaan de verkiezingen over? Op weg naar 15 maart belicht Trouw elke week een thema. Deze week jong en oud, bestaat er solidariteit tussen de generaties? Vandaag: het pensioen.

Trouw.nl is vernieuwd. Ter kennismaking mag u nu gratis onze artikelen lezen.