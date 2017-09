Geneefse wc's verstopt. Met geld! Zaak stinkt.

Zwitserse speurders staan voor een raadsel. Volgens een bericht in The Washington Post hebben zij namelijk in de afgelopen maanden in verschillende pizzarestaurants in de stad én in een bank tienduizenden euro's uit toiletpotten gevist.

Volgens de Geneefse autoriteiten bestond het in de wc gedumpte kapitaal uit 'in stukken geknipte briefjes van 500 euro'.

Waar het wc-geld vandaan komt is onbekend. Het is hoe dan ook vies geld. Oftewel: dit zaakje stinkt. Vooral de bank had last van deze ongebruikelijke storting: De afvoer van het toilet in de ruimte waar de kluizen van de bank staan, raakte compleet verstopt. Toen enkele dagen later toiletten van enkele restaurants in de buurt ook verstopt raakten, kwamen er wéér geldbriefjes tevoorschijn. Volgens de Geneefse autoriteiten bestond het in de wc's gedumpte kapitaal uit 'in stukken geknipte briefjes van 500 euro'.

Aha, briefjes van 500 euro. Gingen die niet verdwijnen?

Ja, daar stopt de Europese Centrale Bank ( ECB) mee, lieten ze ruim een jaar geleden weten. Vanaf 2019 worden ze niet meer gedrukt omdat 'dit biljet mogelijk illegale activiteiten vergemakkelijkt', aldus de ECB. Een kwart van de briefjes zou zich in Spanje bevinden, omdat via dat land Latijns-Amerikaanse drugs en de bijbehorende cash zouden lopen.

Misschien dat daar een link ligt. Want de Tribune de Genève schrijft dat voorlopig onderzoek uitwijst dat de biljetten jaren geleden in een kluis werden gestopt door vrouwen uit Spanje. De aanklager in de stad wil daar niet op ingaan. Het onderzoek loopt nog.

