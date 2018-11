Gemengde relaties zijn wankel

Verschillende onderzoekers zien het als het ultieme teken van gelukte integratie, zegt het CBS: een relatie tussen twee Nederlanders van wie de één een migratieachtergrond heeft en de ander niet. Het komt nog weinig voor, blijkt uit het woensdag gepubliceerde Jaarrapport Integratie 2018 van het CBS. De meeste jonge Turkse en Marokkaanse Nederlanders trouwen met een partner met dezelfde migratieachtergrond als zijzelf. Ruim 85 procent van de Marokkaanse Nederlanders die in Nederland is geboren heeft een partner met dezelfde achtergrond, voor Turken is dit 89 procent.

Antilliaanse en Surinaamse Nederlanders trouwen amper, over hun huwelijken geeft het CBS geen cijfers. Wel heeft het CBS gekeken naar met wie zij samenwonen en dan blijkt dat zij vaker dan Turken of Marokkanen een relatie hebben met Nederlanders zonder migratieachtergrond.

Hoewel weinig Nederlanders met en zonder migratieachtergrond het bed delen, wijzen de cijfers toch op voortschrijdende integratie: het aantal gemengde relaties neemt toe, en bovendien trouwen Turkse en Marokkaanse Nederlanders net als Nederlanders zonder migratieachtergrond steeds later. Bovendien krijgen zij later kinderen dan hun ouders. De groep migranten die in Nederland geboren is uit een gemengde relatie, groeit gestaag.

Het CBS keek ook afzonderlijk naar huwelijken en zag daar hetzelfde als bij stellen die ongehuwd samenwonen: relaties tussen Nederlandse vrouwen en Turkse of Marokkaanse mannen zijn kwetsbaar. Acht jaar na de mooiste dag van hun leven is ruim vier op de tien van deze huwelijken geëindigd in een scheiding.

Gemiddeld genomen eindigt een op de vier langdurige relaties in een scheiding; daarin verschillen Turkse en Marokkaanse Nederlanders niet van Nederlanders zonder migratieachtergrond. Van alle koppels die in 2003 gingen samenwonen was in 2015 nog iets meer dan 70 procent bij elkaar. Surinaamse en Antilliaanse Nederlanders hebben minder stabiele relaties, van die koppels was nog iets meer (Surinamers) en iets minder dan helft (Antillianen) na twaalf jaar bij elkaar.

Hoewel er dus steeds vaker liefde opbloeit, blijken gemengde relaties wel kwetsbaar. De meest kwetsbare relaties zijn die tussen een vrouw zonder migratieachtergrond en een man met een Turkse of Marokkaanse achtergrond. Van deze stellen is na twaalf jaar nog zo’n 40 procent samen. Met andere woorden: meer dan de helft van deze relaties strandt.

Integratie

Het CBS kijkt in het Jaarrapport Integratie, dat om de twee jaar uitkomt, naar allerhande onderwerpen die wijzen op gelukte of mislukte integratie. Dit jaar is er reden voor optimisme. Het opleidingsniveau van de vier grootste migrantengroepen (Turken, Marokkanen, Antillianen en Surinamers) stijgt, de schooluitval daalt, ze vinden vaker een baan en komen minder in aanraking met de politie.

Dat is geen reden om achterover te leunen, want verschillen zijn er nog steeds. Zo vinden migranten minder vaak een baan, ook al hebben ze hetzelfde diploma als autochtone Nederlanders en krijgen kinderen minder vaak een havo- of vwo-schooladvies. Op dit laatste punt is er wel sprake van een enorme inhaalslag. Het CBS denkt dat dit te maken kan hebben met het veranderde systeem. De Cito-toets is sinds een aantal jaren belangrijker dan het advies van de leraar.

Meer zorgen zijn er over de nieuwste migranten, de vluchtelingen die in 2015 naar Nederland kwamen. Zij zijn meestal afhankelijk van de bijstand en hebben veel moeite om hun draai te vinden en de inburgeringscursussen te halen. Omdat die groep relatief klein is en nog niet zo lang in Nederland, besteedt het CBS er in het jaarrapport niet specifiek aandacht aan.

