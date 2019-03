Gemengde liefde in Zuid-Afrika: 'Zelden wordt aangenomen dat wij samen zijn’

Tijdens de apartheid, 1948-1990, werden Zuid-Afrikanen ingedeeld in vier raciale groepen: wit, zwart, gekleurd en Indiërs. Tot 1985 mochten die verschillende groepen niet met elkaar trouwen. Ook onderlinge seksuele relaties waren verboden.

De wet dwong de verschillende raciale groepen gescheiden te leven. Het merendeel van de zwarte bevolking werd verbannen naar tien Bantoe-thuislanden. Die thuislanden waren bedoeld om de permanente verwijdering van de zwarte bevolking uit wit Zuid-Afrika te bewerkstelligen.

In de stedelijke gebieden werden zwarten, ­gekleurden en Indiërs verdreven van huis en haard als ze woonden in gebieden die als wit waren aangewezen. Ze werden gedwongen zich te verplaatsen naar afgescheiden townships. Vaak werden voor elk van de drie niet-witte raciale groepen aparte townships opgezet.

Fotografenduo Hadas Itzkovitch en Anya van Lit ging in Zuid-Afrika op zoek naar gemengde stellen van verschillende generaties en achtergronden. Een aantal van de stellen uit de serie vertelt hier hoe de jaren van segregatie invloed hebben gehad op alle rassen in Zuid-Afrika, en op hun liefdesrelatie in het bijzonder.

Deze foto’s en verhalen maken deel uit van het project Love Zone van Itzkovitch en Van Lit, over liefdesstellen in conflictgebieden en ­voormalige conflictgebieden. De serie toont portretten van Joods-Palestijnse stellen, katholiek-protestantse stellen in Noord-Ierland, gemengde stellen in voormalig Joegoslavië en interraciale stellen in Zuid-Afrika.

Garreth: “Voor mijn moeder is Len mijn goede vriend, maar ze voelt denk ik wel dat hij mijn partner is. Soms gaat hij mee naar Vredendal. Nelson Mandela institutionaliseerde anti-discriminatiewetten, ook voor seksuele geaardheid. Maar nog steeds wordt er naar ons gestaard als we samen over straat lopen. Len denkt dat ze kijken omdat hij zoveel ouder is dan ik. Volgens mij zien ze een gemengd stel! Alleen nu zijn we veel mondiger.”

Garreth: “Discriminatie was er altijd, ook in de homogemeenschap. In een homobar in de jaren negentig wilde een groep witte Afrikaners niet dat ik hen bediende, ze eisten een witte barman.”

Len: “Tijdens de apartheid mixten – anders dan bovengronds – zwart, wit, gekleurd en moslim zich in de homobar. Ook daar was racisme, maar er was een andere gemeenschappelijke factor die ons verbond.”

Garreth: “We ontmoetten elkaar in het jaar 2000, in een homobar in Kaapstad. Ik werkte daar als barman. Die nacht explodeerde er een bom vlakbij, voor een beroemde nachtclub. De bom was geplaatst door een anti-homo-organisatie, gelukkig raakte niemand gewond.”

Garreth: “Ik ben opgegroeid op het platteland, in Vredendal. Aan de gekleurde, arme kant van de treinrails. Mijn vader was leraar, erg religieus en fervent ANC-aanhanger. Maar toen hier, als enige land in Afrika, het homohuwelijk werd geïntroduceerd, was hij furieus en keerde het ANC de rug toe.”

‘Toen we haar familie bezochten werd ik nageroepen: Whitey!’

Tamsyn Spannenberg (1992), modern danser

Jason Barnard (1993), ­acrobaat en trainer in ZipZap Circus

Jason: “Mijn grootvader en mijn vader zijn Boeren-Afrikaners. Mijn vader groeide op in Caledon in een zeer racistische Boerengemeenschap. Toen mijn grootvader jong was, was het normaal voor witten om zich superieur te voelen. Hij geeft nu wel toe dat apartheid moreel verkeerd was, maar sommige overtuigingen zitten vastgeroest in hem. Hij gebruikt zelfs nog het k-woord (kaffer, red). Toen ik Tammy meenam naar mijn familie, vreesde ik zijn reactie het meest. Maar hij is echt heel erg op haar gesteld.”

Tammy: “Ik ben opgegroeid in Eerste Rivier, in een gemengde gemeenschap van zwarten en gekleurde mensen, moslims en Indiërs. We verloren onze moeder vrij jong en een aantal jaren geleden stierf mijn vader. Mijn broer zit in de gevangenis, hij is lid van een bende. Pas toen ik naar Kaapstad verhuisde voor mijn danstraining kwam ik in aanraking met witte mensen die ook vrienden werden.”

Jason: “Ik ben van na de apartheid, kom uit een arme buurt van Kaapstad. Mijn beste vrienden waren altijd gekleurd. Er wordt vaak gevraagd of ik zelf gekleurd ben, dat komt mede door mijn accent. Ik maakte deel uit van het ZipZap Circus als kind en keerde terug als volwassene om professioneel trainer te worden. In het circus hebben we een academie opgezet; er trainen kinderen van allerlei achtergronden, ook hiv-besmette kinderen en straatkinderen. We treden op over de hele wereld, we hebben zelfs voor president Obama opgetreden.”

Tammy: “Tijdens mijn danstraining zag ik op een dag Jason trainen voor de circustent. Hij had geen T-shirt aan, wel mooie rode shorts. Ik regelde met een vriendin dat ik hem kon ontmoeten.”

Jason: “Ik vond Tammy heel mooi, maar al snel was ik nog meer aangetrokken tot haar kordate persoonlijkheid, ze weet wat ze wil. Toen we samen Eerste Rivier bezochten, werd er naar me geschreeuwd: ‘Whitey’! Ik heb me stilgehouden. Ik wist dat de broer van Tammy aanzien genoot en hij bleek de jongen in kwestie diezelfde avond te hebben opgezocht. Hij heeft wat klappen uitgedeeld. De volgende dag kwam die jongen mij een hand geven. Ik voelde me meteen welkom bij Tammy’s familie en gelukkig heb ik haar vader nog ontmoet. Toen hij me vroeg: ‘wanneer zien we jullie weer?’, wist ik dat hij mij accepteerde.”