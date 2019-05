Gemeentes bezorgd over kosten inburgering

De onderhandelingen tussen gemeenten en het ministerie van sociale zaken over het nieuwe inburgeringsbeleid zitten muurvast. Gemeenten liepen vorige week weg van de onderhandelingstafel. Letterlijk, zegt Peter Heijkoop, wethouder in Dordrecht en voorzitter van de delegatie die met de minister onderhandelt. “Ik ben opgestaan en heb de minister een hand gegeven.”

Wat zijn uw zorgen? Heijkoop: “Het zwaartepunt van onze zorgen gaat over de financiën, op de inhoud waren we heel goed in gesprek. Zowel gemeenten als het ministerie willen graag dat de verantwoordelijkheid voor inburgering bij gemeenten komt te liggen. Daarvoor is geld beschikbaar, maar wij denken dat er van alles mankeert aan de ramingen van het ministerie. We willen een degelijk en onafhankelijk onderzoek naar de kosten. We gaan niet tekenen voor allerlei nieuwe taken als we niet precies weten wat dat gaat kosten. Kijk hoe het nu gaat met de jeugdzorg . Dat gaan we niet opnieuw laten gebeuren.” Peter Heijkoop © Ronald van den Heerik

Wat klopt er volgens gemeenten niet aan het kostenplaatje? We hebben de minister heel indringend gevraagd om gezamenlijk in beeld te laten brengen wat de kosten zijn en om zich te committeren aan de uitkomsten van dat onderzoek. “Het ministerie trekt er 200 miljoen euro voor uit, maar daar zitten de invoeringskosten bijvoorbeeld niet in. We moeten beleid schrijven, systemen aanpassen en nieuwe medewerkers opleiden. Het is evident dat dit geld kost. Verder denken we dat er over de volle breedte wel erg krap is gerekend, qua ureninzet en uurtarieven. Maar ook wij weten niet precies wat het gaat kosten. Vandaar dat we de minister heel indringend gevraagd hebben om gezamenlijk in beeld te laten brengen wat de kosten zijn en zich te committeren aan de uitkomsten van dat onderzoek. Op basis daarvan kunnen we in gesprek over de inhoudelijke ambities en de middelen die daarvoor nodig zijn.”

Hoe nu verder? “De minister weet dat hij ons tegemoet moet komen. Als er niets nieuws op tafel komt, zie ik geen grond om de gesprekken te hervatten. Iedereen heeft hier last van, want het huidige beleid werkt niet. Wij willen hier graag mee verder en we weten dat de regeringspartijen het belangrijk vinden dat het nieuwe beleid er komt. Ik verwacht dat er een uitgereikte hand gaat komen. Het kabinet kan niet verwachten dat gemeenten hun handtekening zetten onder een nieuwe wet waarvan we gewoon niet weten of we voldoende middelen krijgen om die goed uit te voeren. Dat gaan we gewoon niet doen.”

Reactie ministerie van sociale zaken “Ook wij vinden het belangrijk dat het kostenplaatje netjes op orde is, voordat we met een nieuw stelsel beginnen. We willen immers allemaal een stelsel dat uitvoerbaar is en werkt. Het is daarbij belangrijk om te benadrukken dat dit geen bezuiniging is. Er komt zelfs 70 miljoen euro structureel bij. De minister wil graag het overleg met de VNG hervatten.”

