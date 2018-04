Gemeenten weren Polen en Roemenen

Gemeenten stellen regels op die moeten voorkomen dat te veel Oost-Europese arbeidsmigranten zich vestigen. Onder meer Maasdriel, Zuidplas, Zaltbommel en Tiel gaan Poolse en Roemeense arbeiders weren om woonwijken leefbaar te houden. Hierdoor wordt het tekort aan woningen voor Oost-Europese werknemers nijpend, stelt het expertisecentrum Flexwonen.

Nu al is er een tekort van 100.000 geschikte woonplekken voor Oost-Europese arbeiders. Zo’n 400.000 mensen uit Midden- en Oost-Europa wonen en werken inmiddels in Nederland. Door de aantrekkende economie is de verwachting dat de vraag naar deze extra arbeidskrachten toeneemt, stelt Johan van der Craats van Flexwonen.

Werkgevers kopen goedkope huizen op om er hun Oost-Europese werknemers te huisvesten. Met strengere regels willen gemeenten grote concentraties van Polen en Roemenen voorkomen. Van der Craats: “Niet te veel Oost-Europeanen in één woning, niet te veel ‘Polenhuizen’ in een straat en geen grootschalige locaties waar honderden arbeidsmigranten bij elkaar wonen.” Probleem echter volgens Van der Craats is dat gemeenten geen alternatieven bieden.

Maximum

In Tiel wil het stadsbestuur vastleggen dat er maximaal vier arbeidsmigranten in een huis mogen wonen. In de nieuwe regels wordt ook een maximum aantal ‘Polenhuizen’ per straat opgenomen. Dat kan door de ‘verkamering’ van woningen in bepaalde wijken of straten aan banden te leggen. In sommige steden wordt deze regel al gebruikt om het aantal studentenhuizen te reguleren.

In de regio Rivierenland (waar Tiel toe behoort) wonen veel arbeidsmigranten, onder meer vanwege het seizoenswerk in de fruitteelt en de kassen. De laatste jaren kreeg Tiel steeds vaker klachten over overlast in bepaalde buurten, over straten die vol staan met auto’s met Poolse en Roemeense kentekens en herrie.

De gemeente Tiel nam de klachten serieus, maar had eigenlijk geen idee hoe groot het probleem is. Tijdelijke werknemers hoeven zich in Nederland niet in te schrijven bij de gemeente.