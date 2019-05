Gemeenten trekken stekker uit sociaal werkbedrijf Soweco

Vorige maand werd nog vreugdevol het 50-jarig bestaan van het sociale werkbedrijf gevierd.

Soweco is een goed functionerend en goed presterend bedrijf. Tijdens het jubileum sprak de wethouder van Twenterand, Martha Abbema (ChristenUnie), nog de woorden: “Er is hier zoveel te doen in allerlei soorten bedrijven. Eén ding is wel duidelijk: de ontwikkeling binnen Soweco is blijvend. Evenals de samenwerking met de gemeente Twenterand. Wij hebben elkaar nodig.”

Subsidies Maar de subsidies van het Rijk voor sociale werkplaatsen gaan echter in zo’n rap tempo achteruit, dat de zes gemeenten er toch geen toekomst meer in zien. De circa 1150 mensen met een grote arbeidsbeperking die bij Soweco werken, wordt een andere baan toegezegd. “Vanuit sociaal oogpunt voelen wij ons zeer verantwoordelijk voor deze mensen”, zegt de wethouder van Almelo, Arjen Maathuis (VVD) in Tubantia. Het lijkt de zes gemeenten efficiënter, en dus goedkoper, om deze mensen zelf aan het werk te helpen, en niet langer via het SW-bedrijf. “‘Een bijzondere keus”, vindt Agnes van der Schuur, bestuurder FNV Overheid. “Aangezien deze zaken nu goed geregeld zijn en het bestuur heeft aangegeven dat Soweco goed presteert.” FNV vraagt zich af waarom de gemeenten de kennis en ervaring en het netwerk van Soweco niet blijvend benutten om deze groep mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te houden en te helpen? “Om nu de stekker uit dit samenwerkingsverband te trekken, zonder een goed alternatief te hebben, is onbegrijpelijk.” Ook brancheverenging Cedris reageerde verbaasd. “Wat een triest bericht”, meldde Cedris-directeur Jan-Jaap de Haan. “Welke werk/leer oplossing komt er dan voor deze doelgroep? Waarom kan Soweco dat niet zijn?”

