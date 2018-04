Gemeenten schieten tekort bij hulp van personen met verward gedrag

De deadline van oktober 2018 (die al een keer is uitgesteld) wordt waarschijnlijk niet gehaald. "Deze kwetsbare groep kan het niet hebben dat we achterlopen", zei voorzitter Onno Hoes. Het rapport van het schakelteam, dat erop toeziet dat gemeenten hulp voor deze groep organiseren, heet dan ook: 'Weerbarstige Werkelijkheid'. Een stuk minder optimistischer dan een eerder rapport met de titel 'Doorpakken'.

Het Schakelteam hield de afgelopen maanden een enquête onder gemeentes. Daaruit kwam een heel positief beeld naar voren: de hulp aan verwarde personen is zo goed als geregeld! Zeiden de gemeenten zelf. Niet een heel betrouwbaar beeld, erkent Hoes.

Dus vroeg het schakelteam door en kwam erachter dat de aanpak nog vooral een papieren werkelijkheid is. Staatssecretaris Paul Blokhuis van volksgezondheid, die het rapport in ontvangst nam, opperde voorzichtig 'dat het beeld dat gemeenten hebben van hun aanpak kan wringen met wat echt nodig is'.

Stijgende meldingen

De politie klaagt al jaren over het stijgende aantal meldingen van verward gedrag, waarvoor zij steeds moeten uitrukken. De man die schreeuwt, de vrouw die naakt over straat gaat, de demente dame die de weg kwijt is, de jongere die tript na het gebruik van cocaïne.

Deze meeste meldingen worden veroorzaakt door een relatief kleine groep, ontdekte het schakelteam na een analyse. De ongeveer 80.000 meldingen in 2016 werden veroorzaakt door 24.000 mensen, waarvan 13.000 personen samen de meeste incidenten veroorzaakten.



Voor deze 'behapbare groep' gaat het schakelteam per persoon kijken wat nodig is. Blokhuis is daar blij mee. "We zien deze mensen niet als een nummer, maar als meneer Pieterse die hulp nodig heeft." De overige 20.000 moeten ook hulp krijgen, aldus Hoes. Maar hebben nu minder prioriteit.

Het schakelteam is eigenlijk van plan 1 oktober te stoppen, maar staatssecretaris Blokhuis wil het daar nog eens over hebben, zei hij vandaag bij de overhandiging. Er ligt voor de betrokken partijen wel een goed fundament, maar ook nog 'een bak huiswerk'.

