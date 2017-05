Gemeenten: Politie moet verwarde personen blijven vervoeren

Dat de politie ook buiten de grote steden wil stoppen met het vervoeren van mensen met verward gedrag, is onrealistisch en kan schadelijk uitpakken. Dat zegt de Leeuwarder burgemeester Ferd Crone namens de 32 middelgrote gemeenten in Nederland, de zogenoemde G32. "Waar een psycholance in de vier grootste steden afdoende kan werken, is het in de provincie onmogelijk het zonder de politie te doen."

Als de politie helemaal stopt met dit vervoer, verwaarloost zij haar maatschappelijke taak, vindt hij. "Omdat je nooit van tevoren weet of het vervoeren van een verward iemand uit de hand loopt, is de politie vaak nodig, ook al is er nog geen strafbaar feit gepleegd. Want zij alleen heeft het geweldsmonopolie."

Alternatieven zoals de psycholance - een ambulance voor verwarde mensen - zijn er in de steden alleen nog in pilotvorm. Komend najaar laat het 'Schakelteam personen met verward gedrag' weten wat de uitkomst is van deze proeven. "De politie moet niet doorschieten in het afstoten van deze taak. In Nederland gaat zij soms óók over zorgvragen", vindt Crone, die voorzitter is van de G32.

De politietop kondigde vorig jaar aan per 1 januari te stoppen met het vervoeren van personen die verward gedrag vertonen, maar geen strafbaar feit hebben gepleegd. Dat blijkt een loos dreigement, want nog nergens in Nederland is zij hiermee volledig gestopt. De politie bouwt het vervoer pas af als er alternatieven zijn.

Zwart-wit

De burgemeesters van middelgrote steden storen zich aan de rigide houding van de politie. "Het is een technisch ingewikkelde discussie. Zo makkelijk is het niet om in de meldkamer te zeggen: dit is een geval psycholance en dit is politie. Want wanneer is iemand verward? Voor je het weet, zitten we elkaar gek te maken."

Een woordvoerder van de politie laat weten niet op een zwart-witdiscussie uit te zijn. "We hebben duidelijk aangegeven waar we naartoe willen: stoppen met het vervoeren van mensen die meer patiënt zijn dan verdachte. Dat willen we samen met de burgemeesters vormgeven."

Crone acht het onmogelijk om dag en nacht psycholances beschikbaar te stellen voor heel Friesland. "Die staan dan een groot deel van de dag niets te doen en dat kost geld. Dat geldt voor andere provincies net zo. Het is mogelijk om de politie een deel van het vervoer uit handen te nemen, maar het moet altijd een mix blijven."

De politie staat ervoor open om 'lokaal te zoeken naar de beste oplossingen', aldus de woordvoerder. "Dit is geen eenzijdige opzegging, hoewel ons uitgangspunt duidelijk is. We gooien geen oude schoenen weg voor er nieuwe zijn."

